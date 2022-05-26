Як відмити жирний посуд без гарячої води без хімії: три ефективних засоби

Як відмити жирний посуд без гарячої води без хімії: три ефективних засоби

Мити посуду не дуже приємна річ. Особливо, коли відключають гарячу воду. Чим відмити жирний посуд якщо не має гарячої води - в матеріалі ТСН.ua.

На полицях магазинів можна побачити велику різноманітність миючих засобів. Але з огляду на те, що холодна вода гірше змиває хімічний засіб пропонуємо скористатися натуральними.

Для тих, хто побоюється хімії, підійдуть:

Сода - універсальний очисний засіб. Очищає від жиру, накипу, чайного нальоту. Щоб відчистити посуд від жиру, потрібно нанести соду на губку та протерти добре нею забруднення поверхні, після чого змити. Сода не підходить для тефлону та антипригарного покриття.

Господарське мило 65% або 72%. Відмиває жир і залишки їжі не гірше за інші миючі засоби. Щоб не розчиняти можна зразу купити у рідкому вигляді.

Гірчиця на відмінно відмиває посуд від жиру та інших забруднень. Гірчиця не вимагає ретельного полоскання, не сушить руки. Використовують у вигляді гірчичного порошку на губку або розчиняють у воді до утворення пасти. Гірчиця не дряпає тефлонове покриття, знежирює і знезаражує поверхню. Щоб відмити від бруду натріть поверхні губкою з порошком та залиште на декілька хвилин. Після цього змийте водою. Для видалення сильних забруднень, жиру, гірчицю можна змішати з яблучним або столовим оцтом.

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