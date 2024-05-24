Як відновити пошкоджений чи втрачений військовий квиток: чітка процедура

Документ посвідчує особу військовозобов'язаного та містить усі дані про нього.

Військовозобов'язані, військовослужбовці та резервісти мають обов'язок не лише своєчасно вносити актуальні зміни до військового квитка, а й дбати про належне його зберігання. Зокрема, за невиконання останнього передбачений штраф. При цьому завжди може статися так, що військовий квиток буде втрачено або пошкоджено.

Усе про штраф за втрату, повторну видачу та відновлення військового квитка – читайте у матеріалі.

Коли документ видають повторно

Військовий квиток можуть повторно видавати в таких випадках:

втрата або крадіжка документа;

пошкодження або знищення військового квитка через стихійне лихо;

непридатність документа для подальшого використання;

зміна особистих даних військовослужбовця – прізвища, імені або по батькові.

Сума штрафу за втрату або пошкодження

Відповідно до статті 211 КУпАП, недбале зберігання військового квитка, що призвело до його втрати або пошкодження, карається накладанням штрафу. Передбачено, що в особливий період доведеться сплатити:

за першої втрати – від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, це від 510 грн до 850 грн;

за повторного порушення – від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 850 грн до 1700 грн.

Як відновити документ

У Міноборони пояснюють, що після втрати військового квитка або посвідчення офіцера:

Слід звернутися до безпосереднього командира з рапортом та додати до нього свої пояснення, в яких вказуються обставини втрати військово-облікового документа. З приводу втрати військового квитка командир військової частини має призначити службове розслідування. Після проведення службового розслідування у військовій частині мають зібрати пакет документів:

заява/рапорт, у якій вказано обставини втрати військового квитка та прохання про повторну його видачу

паспорт;

матове фото 3 × 4 см без куточка;

пошкоджений документ або його залишки (за наявності);

витяг з наказу про результати службового розслідування (якщо документ втрачено).

4. Зазначений пакет документів необхідно направити до ТЦК та СП, де ви перебуваєте на обліку, оскільки тільки начальник ТЦК та СП уповноважений повторно видати військовий квиток або ж посвідчення офіцера.

Слід відзначити, що терміни оформлення нового військового квитка законодавством наразі жодним чином не регулюється. Зазвичай на це потрібно близько тижня, втім усе залежить від навантаження ТЦК та СП.

Заява на відновлення військового квитка

Раніше ми писали про те, які відмітки мають бути у військовому квитку.

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