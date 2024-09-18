Як відновити видалені повідомлення у Viber: рекомендації користувачам

Viber є одним з найпопулярніших месенджерів серед українців.
У наш час за допомогою різних платформ для обміну повідомленнями (текстового, фото та відео формату) можна спілкуватися з друзями, розв'язувати робочі питання тощо. Нерідко трапляються ситуації, коли людина випадково або навмисно видалила важливе повідомлення. Втім його, за певних умов, можна відновити.
Як прочитати видалені повідомлення у Viber – розповідаємо далі.
Резервні копії
Спершу вам треба переконатися у наявності резервної копії чату, яка містить видалені повідомлення. Як відомо, Viber автоматично створює резервні копії на пристрої. Проте це можна зробити також самостійно:
Для користувачів Android:
- зайти у Viber
- перейти в чат, який містить видалені повідомлення.
- натиснути на три крапки у верхньому правому кутку
- обрати налаштування чату
- задати "резервне копіювання"
- обрати, як часто робитимуться копії: "щодня", "щотижня", "щомісяця".
Для користувачів iOS:
- зайти у Viber
- перейти в чат, який містить видалені повідомлення.
- затиснути й утримувати повідомлення в чаті
- обрати "більше"
- натиснути "зробити резервну копію чату".
Відновлення видаленої інформації
Фахівці пояснюють, що видалене повідомлення, яке було частиною резервної копії чату, можна відновити таким чином:
Для користувачів Android:
- зайти у Viber
- обрати чат, з якого треба відновити повідомлення
- прокрутити чат вверх, щоб "підтягнулися" попередні повідомлення
- потрібне вам повідомлення з’явиться на екрані.
Для користувачів iOS:
- зайти у Viber
- обрати чат, з якого треба відновити повідомлення
- прокрутити чат вверх, щоб "підтягнулися" попередні повідомлення
- потрібне вам повідомлення з’явиться на екрані.
Спробувати застосувати програми
У випадку, якщо ви ненароком видалили інформацію і не робили резервних копій, можуть допомогти спеціалізовані програми для відновлення даних. Вони підтримуються як Android, так і iOS. Однак гарантувати успішний результат ніхто не може, бо на нього впливають різні фактори, як от: час, що минув від моменту видалення, рівень доступу до системи тощо.
Звернутися до служби підтримки
Може статися так, що жоден із вищеперелічених способів не дав бажаного результату. Тоді вам слід звернутися до служби підтримки месенджера. Спеціалісти докладуть належних зусиль, щоб надати допомогу з відновлення даних.
Резюмуючи, відновити видалені повідомлення, звісно, можливо. Якщо ви робите резервні копії чатів, проблем взагалі не виникатиме, проте нехтування цією опцію може призвести до незворотної втрати важливої інформації. Завжди пам'ятайте: краще обережно ставитися до важливих даних і контролювати резервне копіювання, щоб убезпечити себе від зайвого стресу у майбутньому.
Нагадаємо, у Тернопільській області Шумський районний суд оштрафував жінку, яка писала своїй свекрусі матюки в СМС-повідомленнях у Viber. Місцева жителька має сплатити штраф.
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