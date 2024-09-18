Як відновити видалені повідомлення у Viber: рекомендації користувачам

У наш час за допомогою різних платформ для обміну повідомленнями (текстового, фото та відео формату) можна спілкуватися з друзями, розв'язувати робочі питання тощо. Нерідко трапляються ситуації, коли людина випадково або навмисно видалила важливе повідомлення. Втім його, за певних умов, можна відновити.

Як прочитати видалені повідомлення у Viber – розповідаємо далі.

Резервні копії

Спершу вам треба переконатися у наявності резервної копії чату, яка містить видалені повідомлення. Як відомо, Viber автоматично створює резервні копії на пристрої. Проте це можна зробити також самостійно: