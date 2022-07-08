Як відновлюють мобільний зв'язок на деокупованих територіях: розповідає експерт

Через війну в Україні було пошкоджено понад 3,5 тисячі станцій мобільного зв'язку. Про те, як вплинуло повномасштабне вторгнення на дзвінки в Україні та як відновлюють мобільне покриття у деокупованих від російської армії містах, в ефірі програми "Сніданок" розповів керівник розвитку мобільного зв'язку Мінцифри Стас Прибитько.

При захопленні території перше, що роблять окупанти, - відключають зв'язок. Нині головне завдання – відновити зв'язки не лише на деокупованих територіях, а й намагатись відновлювати зв'язок і на тимчасово окупованих.

Зі зруйнованих 3500 станцій мобільного зв'язку в Україні вже відновлено 1040. Головна проблема відновлення зв'язку на окупованих територіях – відсутність обладнання та електрики. А на деокупованих неможливі технічні роботи через артилерійські обстріли, але тут ремонтникам допомагають ЗСУ, які не лише їх прикривають, а й видають каски та бронежилети.

Також Стас Прибитько зазначив, що за найближчий рік-півтора мобільні оператори зможуть відновити свої пошкоджені мережі, і тоді вже можна буде говорити про запуск технології 5G в Україні.

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