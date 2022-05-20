Як відновлюються ферми та за якою ціною можна буде придбати полуницю цього року

Поки триває боротьба з російським агресором, підприємці дбають про те, щоб українці зустрічали перемогу із щедрим урожаєм. Як фермери працюють в умовах війни і оговтуються після окупації.

"Роботи почалися дуже пізно. Ми порушили графік обробки рослин. Я не встиг зробити обрізку. Не знаю, що з цього вийде", — розповідає власник невеликої сімейної ферми на Житомирщині Валентин Мовчун. На 3 гектарах вирощують лохину та полуницю. Він взявся реанімувати саджанці кілька днів тому, бо раніше дорога до ферми була перекрита через бої, до того ж замінована. Раніше Валентин працював зі своїм сином Ярославом, але зараз той служить у ЗСУ.

Валентин Мовчун

Зазвичай за сезон на фермі збирають 5 тонн лохини та 10 тонн полуниці. Проте цього року фермер розраховує лише на врожай лохини – на жаль, саджанці полуниці заросли бур'яном. Валентин Мовчун каже, що полуниця, яку вдасться виростити, роздасть людям безкоштовно.

А на ягідній фермі на Київщині вирощують полуницю, малину, лохину та смородину на 500 гектарах – у промислових масштабах. Зараз на фермі готуються до сезону, але спочатку потрібно ще позбутися наслідків ворожого обстрілу – відбудувати зруйновані господарські будівлі та зібрати уламки снарядів із полів. Незважаючи на це фермери планують зібрати тисячу тонн ягід, як торік – хоча полуниці цього року буде набагато менше.

Наразі ціни на полуницю стартують від 140 грн за кг – це пов'язано з тим, що південні регіони тимчасово окуповані, тож урожай на ринки доставити неможливо. Постачають полуницю тільки із Закарпаття, проте за кілька тижнів підключаться й інші регіони, тому ціни знизяться.

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