Як відпочивали у Карпатах у 1938 році: історичні фото

Як відпочивали у Карпатах у 1938 році: історичні фото

Українські Карпати, як вся Західна Україна перебували до 1939 року під владою Польщі.

Польська електронна бібліотека опублікувала путівник для туристів "Zima w Karpatach Wschodnich" (Зима у східних Карпатах") зі світлинами Українських Карпат 1938 року.

Путівник опублікували як рекламу для польських туристів, щоб показати їм принади зимового відпочинку в Українських Карпатах, які тоді називали Karpatу Wschodni, на відміну від західних, власне польських Карпат.

"Східні Карпати — це один з найкрасивіших туристичних регіонів Польщі. Ця земля створена для зимових видів спорту. Тут можуть оздоровити всі хворі і ослаблені клітини організму наших співгромадян, що живуть і працюють у низинній Польщі", — йдеться у буклеті.

Туристам розповідали про такі населені пункти, як Ворохта, столиця Гуцульщини Жаб’є (зараз селище Верховина Івано-Франківської області), Славське та інш. У буклеті описуються гуцульські звичаї і розваги тощо.

Польський путівник 1938 року "Зима у східних Карпатах" (8 фото)

Нагадаємо, що українські Карпати, як вся Західна Україна перебували до 1939 року під владою Польщі.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запустила новий потяг до Українських Карпат.

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