Вихідні та святкові дні у березні 2022 року: коли відпочиватимуть українці? / Pexels

Як відпочиватимемо в березні 2022 року: чи будуть додаткові вихідні

Як відпочиватимемо в березні 2022 року: чи будуть додаткові вихідні

Які свята та пам'ятні дати святкуватимуть українці у березні 2022 року, читайте у матеріалі ТСН.ua.

В березні 2022 року українців чекає дев’ять офіційних вихідних днів. Саме цього місяця святкують Міжнародний жіночий день, який завжди припадає на 8 березня. У зв’язку з цим українці отримають ще один вихідний.

Згідно з Кодексом законів про працю в Україні Міжнародний жіночий день 8 березня є офіційним неробочим днем. 2022 року воно припадає на вівторок. Саме тому, розпорядженням Кабінету Міністрів України №1004-р (від 26 серпня 2021 року) понеділок, 7 березня, також буде вихідним днем з перенесенням на 12 березня (субота). Тобто, з нагоди свята, українці будуть відпочивати 4 дні (5, 6, 7 і 8 березня). Також вихідними будуть суботи і неділі: 13, 19, 20, 26 та 27 березня.

Календар вихідних днів на березень 2022 року

Також в березні 2022 року українці будуть святкувати кілька релігійних свят, в тому числі великі свята: продовження Масниці (1-6 березня), Прощена неділя (6 березня), Перше та друге обретіння глави Іоанна Предтечі (9 березня), вшанування пам’яті 40 мучеників Севастійських (22 березня). 7 березня починається Великий піст, а 19 березня віряни проводять Вселенську батьківську суботу.

А ще в березні 2022 року українці святкують Національний день гвардії (26 березня), Міжнародний день таксиста (22 березня) та Всесвітній день водних ресурсів (22 березня).

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