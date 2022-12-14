Як відповідати на дитячі запитання про війну, відповіді на які не знає більшість дорослих

Світлана живе в Словаччині разом зі своїм семирічним сином Максом. Вони виїхали з Києва на початку повномасштабної війни. І ще не було такого дня, коли б Макс не заводив розмову про повернення додому:

"Він підходить до нашої машини і питає: “Може, сьогодні? Якщо виїдемо зараз, до вечора будемо в Україні”. І мені знову і знову доводиться відмовляти Максові, тому що вдома небезпечно".

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“Коли закінчиться війна?” – друге запитання, яке Макс постійно ставить мамі.

“Я йому кажу, що насправді ніхто з нас не знає цього, але ми повинні зараз жити і вірити в ЗСУ, у те, що вони роблять все задля того, щоб ми скоріше перемогли і повернулися, – ділиться Світлана. – А от зранку 24 лютого я боялася будити сина, бо не знала, як сказати йому правду про те, що відбувається. Звісно, що він дуже плакав, коли дізнався. Найбільше його засмутило те, що тато відвезе нас у безпечне місце, а сам повернеться додому і буде захищати нашу землю від ворога”.

Макс дуже чекає на зустріч із татом

Потім була ніч у метро, доба під Києвом, звідки було добре чути бої в Гостомелі, та тиждень дороги до безпечного місця. Перший місяць у Словаччині був найскладнішим. До цього Світлана ніколи не бачила сина таким агресивним: "Макс почав кричати на всіх, штовхатися. Психолог сказав нам, що це посттравматичний синдром. Виявилося, що вибухи, які ми чули в перші дні війни, а також розлука з татом були надто великою травмою для нього. Макс не міг зрозуміти, чому інші діти навкруги граються зі своїми татами, а ми не можемо повернутися додому або тато не може приїхати до нас".

За порадою психолога, Світлана розмовляла із сином спокійно та стримано, організувала для нього компанію однолітків, з якими хлопчик міг грати у футбол, а ще купила фарби. Все це допомогло випустити агресію та спрямувати її в інше русло.

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“Хоча я і намагалася зробити так, щоб Макс не бачив всі жахіття, які показували в новинах, він все одно знав, що Росія – наш ворог. Це і почав малювати. Всі малюнки мали один сюжет – протистояння України та Росії. Це були якісь дві вежі з національними прапорами або танки, а в кінці Макс замальовував “російські позиції” чорною фарбою до дір, – ділиться Світлана. – Цікаво, що після цього син перестав бути агресивним до мене та інших оточуючих, і почав потроху звикати до нового життя – навіть погодився піти в перший клас тут, у Словаччині, хоча ми були впевнені, що це буде вдома у Києві”.

У вересні Світлана з Максом приїхали ненадовго до Києва – і застали масований ракетний обстріл 10 жовтня. Того дня мама та син знову переховувалися в метро.

“Тоді ми почули про те, що Сергій Притула почав збір грошей “на помсту”. Макс перший запропонував задонатити. І тепер час від часу він мені каже: “Мамо, щось я сьогодні дуже злий на росіян, можна я відправлю Притулі хоча б десять гривень?”. А ще син часто просить написати моїм друзям, колегам, хто зараз на фронті, та побажати від нього удачі та сили. Я бачу, що це приносить таку радість йому – оце відчуття, що він теж щось доклав до перемоги!” – каже Світлана.

“Часто батьки впевнені, що дитина багато чого не помічає або не усвідомлює. Насправді ж дитина може не розуміти багатьох “дорослих” слів, не знати фактів, якихось обставин, але ті відчуття, що викликають у неї ці обставини, дитині достеменно відомі, – зауважує психоаналітикиня Анна Кушнерук. – Тому не варто намагатися приховати від дитини правду, бо якою б маленькою дитина не була, вона все одно відчує. Краще сісти і все спокійно пояснити, добираючи прості, знайомі дитині слова”.

Вкрай важливо розповідати дитині про свої переживання і запитувати, що відчуває вона. Навіть для найменших це краще, аніж пояснювати загальновідомі факти за допомогою іграшкових літачків: "Це не значить, що дитина – це така коробочка, в яку можна вміщувати всі свої страхи і всі свої нестерпні почуття, – зауважує Анна Кушнерук. – Але дитині можна говорити: “Я теж хвилююся, я теж відчуваю страх, але я думаю, що нам із тобою зараз допоможе от що”. І запропонувати чіткий короткостроковий план. Дитині треба дати визнання того, що відбувається з вами та навколо, а потім – впевненість у тому, що ви реально знаєте, що треба робити. Можна дати обіцянку такого плану: “Я впевнена, що у нас все вийде, нам треба просто зараз напружитися і постаратися”.

Важливо насправді бути впевненим у своїх словах. А для цього дорослим, які дбають про дітей в умовах війни, потрібно, перш за все, подбати про себе. Старе добре правило кисневої маски в літаку знову в пригоді. Спочатку переконайтеся, що дихати рівно та впевнено можете ви, а потім допоможіть своїй дитині.

Невизначеність здатна зробити дорослу людину розгубленою та безсилою. Та дітям допідліткового віку ще складніше прийняти невідомість – їхній мозок ще не здатний аналізувати ситуацію. До того ж, ніхто з дорослих не може сказати, коли закінчиться війна, коли вони побачать своїх рідних. Натомість дайте дитині інформацію, в якій ви точно впевнені. Наприклад, що багато людей в Україні і в усьому світі наполегливо працюють, щоб закінчити війну і повернути кожного додому. Наведіть нескладні приклади. Навряд чи дитина зрозуміє технічні параметри наданої партнерами зброї, проте вона точно відчує, що нашим військовим буде тепло в зимовій формі, яку їм привезли волонтери.

“Дітей у будь-якому віці необхідно залучати до того, щоб вони працювали соціально. Бути серед людей, які активно допомагають нашим ЗСУ, не нашкодить дитині, як багато хто вважає, а навпаки – допоможе. Дитина автоматично підхоплює цей позитивний настрій, і тривоги стає значно менше, – запевняє психологиня. – Ми можемо просто чекати закінчення війни, а можемо чекати активно. Аби ми перемогли скоріше. Ми можемо включатися в цю перемогу, аби вона скоріше настала. І це обов’язково станеться”.