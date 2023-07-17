Як відрізнити фейк від правди: правила медійної грамотності

Тема фейкової інформації на сьогодні дуже гостра – будь-яка новина миттєво поширюється через соцмережі, тому об’єктом дезінформації може стати кожен. Нам варто уважно ставитися до того, що ми читаємо та поширюємо. Слід ретельно аналізувати контент і відфільтровувати неправду, щоб добре орієнтуватися в потоках новин. Як прокачати свою медіаграмотність та не ловитися на фейки – читайте далі.

Чому ми довіряємо фейкам

Люди люблять історії, а автори неправдивих новин цим зловживають. Наш мозок пов’язує відомі факти з невідомими в послідовну розповідь, достовірність інформації йому не цікава. Тому у фейкових статтях досить часто реальні факти поєднуються з надуманими.

а автори неправдивих новин цим зловживають. Наш мозок пов’язує відомі факти з невідомими в послідовну розповідь, достовірність інформації йому не цікава. Тому у фейкових статтях досить часто реальні факти поєднуються з надуманими. Наші емоції перемагають аргументи. Наприклад, щоб сформувати потрібну суспільну думку, автори своїми текстами звертаються до емоцій, особистих вподобань і переконань. Якщо інформація людині подобається, вона схильна сприймати її за правду. Ніхто не заглиблюється в аргументи, коли діє емоційна складова. Це дуже спрощує роботу для мозку: не потрібно вивчати велику кількість інформації та перевіряти достовірність фактів.

Наприклад, щоб сформувати потрібну суспільну думку, автори своїми текстами звертаються до емоцій, особистих вподобань і переконань. Якщо інформація людині подобається, вона схильна сприймати її за правду. Ніхто не заглиблюється в аргументи, коли діє емоційна складова. Це дуже спрощує роботу для мозку: не потрібно вивчати велику кількість інформації та перевіряти достовірність фактів. Ми переважно споживаємо вже відфільтрований контент. Як це відбувається? Алгоритми пошуковиків та соцмереж відсіюють ту інформацію, яка нас не зацікавила. Пошукові запити людини аналізуються і видається той тип контенту, який зацікавив хоча б один раз. Наприклад, ми робимо репост неперевіреної інформації, ставимо вподобайку чи щось коментуємо. Тоді нам видається схожа інформація, яка потенційно для нас цікава чи корисна.

Навіщо поширюються фейки

Щоб заробити на цьому грошей. Дуже великі доходи приносить реклама. Вона може бути очевидною або прихованою у статті і не мати нічого спільного з фактичними властивостями того, що рекламується. Для підняття рейтингів. Фейкові новини дуже популярні, оскільки розраховані на емоційні обговорення, коментарі та поширення. Через відсутність потрібної кількості інформації чи неуважність. Читачі роблять репости неправдивої новини, довіряючи своїм вподобанням. А автори іноді просто не перевіряють факти, про які пишуть.

Як відрізнити фейк від правди

У фейковій новині чи статті у більшості випадків заголовок не співпадає зі змістом, тому варто уважно перечитувати весь текст до кінця. Необхідно перевіряти надійність і репутацію джерела, де викладено інформацію. Потрібно дивитися на дату та час публікації. Часто старі публікації можуть видаватися за нові, тому інформація може бути застарілою. Важливо ознайомитися з попередніми роботами автора, щоб мати уявлення про його репутацію. Варто перевірити наявність посилань на джерела. Якщо такі посилання відсутні, в більшості випадків інформація буде неправдивою. Варто перевіряти підозрілі шокувальні цитати та фотографії з місця подій. З’ясувати, що про цю новину пишуть на інших сайтах. Якщо жоден ресурс не пише про цю саму подію, отже, інформація фейкова. Не варто поширювати новину чи інформацію, якщо ви не впевнені, що це правда, оскільки ті ресурси, які поширюють фейки, розраховують саме на поширення дезінформації серед населення.

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