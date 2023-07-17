Як відрізнити фейк від правди: правила медійної грамотності

Як розпізнати та уникнути фейків в інформаційних потоках.
Тема фейкової інформації на сьогодні дуже гостра – будь-яка новина миттєво поширюється через соцмережі, тому об’єктом дезінформації може стати кожен. Нам варто уважно ставитися до того, що ми читаємо та поширюємо. Слід ретельно аналізувати контент і відфільтровувати неправду, щоб добре орієнтуватися в потоках новин. Як прокачати свою медіаграмотність та не ловитися на фейки – читайте далі.
Чому ми довіряємо фейкам
- Люди люблять історії, а автори неправдивих новин цим зловживають. Наш мозок пов’язує відомі факти з невідомими в послідовну розповідь, достовірність інформації йому не цікава. Тому у фейкових статтях досить часто реальні факти поєднуються з надуманими.
- Наші емоції перемагають аргументи. Наприклад, щоб сформувати потрібну суспільну думку, автори своїми текстами звертаються до емоцій, особистих вподобань і переконань. Якщо інформація людині подобається, вона схильна сприймати її за правду. Ніхто не заглиблюється в аргументи, коли діє емоційна складова. Це дуже спрощує роботу для мозку: не потрібно вивчати велику кількість інформації та перевіряти достовірність фактів.
- Ми переважно споживаємо вже відфільтрований контент. Як це відбувається? Алгоритми пошуковиків та соцмереж відсіюють ту інформацію, яка нас не зацікавила. Пошукові запити людини аналізуються і видається той тип контенту, який зацікавив хоча б один раз. Наприклад, ми робимо репост неперевіреної інформації, ставимо вподобайку чи щось коментуємо. Тоді нам видається схожа інформація, яка потенційно для нас цікава чи корисна.
Навіщо поширюються фейки
- Щоб заробити на цьому грошей. Дуже великі доходи приносить реклама. Вона може бути очевидною або прихованою у статті і не мати нічого спільного з фактичними властивостями того, що рекламується.
- Для підняття рейтингів. Фейкові новини дуже популярні, оскільки розраховані на емоційні обговорення, коментарі та поширення.
- Через відсутність потрібної кількості інформації чи неуважність. Читачі роблять репости неправдивої новини, довіряючи своїм вподобанням. А автори іноді просто не перевіряють факти, про які пишуть.
Як відрізнити фейк від правди
- У фейковій новині чи статті у більшості випадків заголовок не співпадає зі змістом, тому варто уважно перечитувати весь текст до кінця.
- Необхідно перевіряти надійність і репутацію джерела, де викладено інформацію.
- Потрібно дивитися на дату та час публікації. Часто старі публікації можуть видаватися за нові, тому інформація може бути застарілою.
- Важливо ознайомитися з попередніми роботами автора, щоб мати уявлення про його репутацію.
- Варто перевірити наявність посилань на джерела. Якщо такі посилання відсутні, в більшості випадків інформація буде неправдивою.
- Варто перевіряти підозрілі шокувальні цитати та фотографії з місця подій.
- З’ясувати, що про цю новину пишуть на інших сайтах. Якщо жоден ресурс не пише про цю саму подію, отже, інформація фейкова.
- Не варто поширювати новину чи інформацію, якщо ви не впевнені, що це правда, оскільки ті ресурси, які поширюють фейки, розраховують саме на поширення дезінформації серед населення.
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