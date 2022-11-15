Як відрізнити натуральну шкіру від шкірозамінника

Завдяки сучасним технологіям виробники навчилися робити дуже якісні шкірозамінники, які досить важко відрізнити від натурального матеріалу. Існують народні методи, які допоможуть вам в цьому. Як відрізнити шкіру від замінника — читайте в матеріалі ТСН.ua.

На жаль, виробники одягу, взуття та різноманітних аксесуарів сьогодні все частіше замовчують використання шкірозамінника і видають свою продукцію за натуральну. Однак, нікому не хочеться купити дорогий товар, який лише зовні схожий на шкіряну річ, а насправді швидко зіпсується. Від такої неприємності себе можна застрахувати, якщо знати, як відрізнити шкіру від замінника.

Назва, ціна та бірка

Під час примірки взуття чи одягу у магазині не так просто відрізнити натуральну шкіру від еко. Насамперед, у вас мало часу. Та й ніхто не дозволить ставити над товаром експерименти, які можуть зіпсувати зовнішній вигляд речі. Тому в такому разі потрібно спершу звертати увагу на назву матеріалу.

Часто виробники вводять покупців в оману за допомогою простого маркетингового ходу. Вони називають матеріал "екошкіра", "веганшкіра", "регенерована шкіра". Це все назви шкірозамінника. На коробці повинно бути написано саме "натуральна шкіра". Єдиний виняток — шкіра зі спилка. Це окремий вид тоншої натуральної шкіри. Він часто використовується для виготовлення замшевих виробів.

Також варто звертати увагу на ціну речі. Вироби з натуральної шкіри не можуть коштувати дешево, адже трудомісткість їх виготовлення завжди вища. Такі товари бувають недорогими під час розпродажів, але навіть тоді їх вартість вища за речі зі шкірозамінника.

Можна поглянути і на бірку. Багато виробників, які виготовляють сьогодні вироби з натуральної шкіри, прикріплюють до бірки невеликий зразок матеріалу.

Як відрізнити шкіру від замінника: народні методи

Як відрізнити шкіру від екошкіри / Фото: ТСН.ua

Якщо ви вже придбали річ і тепер сумніваєтесь, що вона виготовлена з натуральної шкіри, можна перевірити сім важливих властивостей:

Запах — натуральна шкіра відрізняється м'яким приємним ароматом, який складно заглушити іншим. Його практично неможливо зімітувати. А ось шкірозамінник пахне пластиком, вінілом, гумою та іншими синтетичними сполуками. Екошкіра, навпаки, немає жодного запаху. Виворіт — натуральний продукт буде м'яким, а ось шкірозамінник матиме тканинну основу. Рельєф — поверхня шкіряних виробів вкрита невеликими, проте помітними, порами та зморшками, має неяскравий блиск. А ось шкірозамінник хоч і може блищати, але зморщених місць майже не матиме. Еластичність — спробуйте зігнути матеріал, а потім відпустити. Якщо він піддався вашим зусиллям легко, а пізніше швидко відновив свою форму без зморшок та слідів, значить виріб виготовлено з натуральної шкіри. А ось на екошкірі залишиться складка. Вага — товар, який виготовлений з натуральної шкіри, зазвичай важчий, ніж шкірозамінник. Як випробовувати водою — якщо нанести на поверхню шкіри трішки води, то через деякий час рідина вбереться, а місце на матеріалі потемніє. А ось замінник на промокання не відреагує. Також, якщо вам цікаво, як відрізнити шкіру від екошкіри, варто зазначити, що цей матеріал не взаємодіє з водою. Як випробовувати вогнем — від короткочасного контакту з полум'ям натуральна шкіра не постраждає, а ось замінник почне відразу плавитися і неприємно пахнути. З пресованою екошкірою трапиться те саме.

Якщо ви все ж не впевнені, чи перед вам виріб з натуральної шкіри, можна провести ще один експеримент. Якщо прикласти долоню до матеріалу, то натуральний швидко перейме температуру вашого тіла, а ось замінник стане надто гарячим через кілька хвилин.