Як відрізнити справжній рис від підробки: лайфгаки для перевірки його якості

Як перевірити, чи справжній рис ви купили, читайте в матеріалі ТСН.ua

Виявляється на прилавках наших магазинів можна зустріти підроблений рис, який виготовляється з додаванням синтетичних полімерів. Відомо, що справжній рис – цінний продукт, що містить вітаміни В1, В2, В3, В6, РР, А, Е, а також калій, фосфор, цинк, залізо, кальцій, йод, селен та 8 амінокислот, необхідних для живлення клытин. Підробний рис не лише не приносить користі, а може накопичуватись в організмі та викликати ряд важких захворювань.

На смак підробний рис практично не відрізняється від справжнього, напевно завдяки тому, що у його складі є натуральний продукт –крохмаль. Тим більше, що його виробники, щоб він мав свій природний запах після варіння, додатково обробляють його спеціальним ароматизатором.

Як відрізнити штучний рис від справжнього

На етапі купівлі зрозуміти чи справжній рис, практично не можливо. Хіба що підозру може викликати неправильна форма та однаковий розмір зернят.

Перевірити, чи справжній рис можна в домашніх умовах такими способами:

Найпростіший спосіб водою. Якщо залити водою рис, справжні зернятка опустяться на дно. Якщо рис пластиковий, він плаватиме на поверхні. Якщо залити водою рис на кілька днів, то через деякий час рідина з рисом почне дуже неприємно пахнути, а рис — пліснявіти. Ще один варіант виявити підроблений рис – підпалити його. Від пластикового рису відповідно з’явиться запах пластику. Справжній рис не горітиме, лише з'явиться кіптява. Якщо розтерти натуральний рис в ступці, то можна отримати біле рисове борошно. Якщо в результаті розтирання з’явиться порошок жовтого кольору, це свідчить, що рис виготовлений з пластику.

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