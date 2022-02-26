Як відрізнити українську техніку від російської та як дізнатися напрям руху ворогів

Техніка окупантів, яка поки що рухається нашою країною, має додаткові ознаки, що вказують на напрям руху.
Українцям повідомили відмінності між українською та російською технікою та показали ознаки, що вказують напрям руху ворогів.
Про це повідомляє Держспецзв'язок.
Як відрізнити українську техніку від російських окупантів
- Російська техніка має темно-зелений та болотний окрас. Іноді присутній трикольоровий окрас.
- Українська техніка має окрас у вигляді «пікселю» або темно-зелений колір, близький до оливового кольору
Техніка російських окупантів, яка поки що рухається нашою країною, має додаткові ознаки, яка вказують на напрям руху:
- Косу лінію на кузові – на Херсон.
- Мітка Z на кузові — наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадирівці). Нині така техніка з під Сум їде на Київ.
- Трикутник – для підрозділів на Слов'янськ та Краматорськ.
- Коло – для мобільного резерву.
Що робити, якщо побачили окупаційну техніку
- Повідомте про це ЗСУ за контактами на сайті Генерального Штабу.
- Знімайте на відео пересування цієї техніки та викладайте у соцмережі під хештегом #війна_проти_україни.
- Маєте бажання та можливість — знищуйте ворожу техніку усіма можливими засобами.
"В жодному разі не фільмуйте пересування української військової техніки. Не допомагайте ворогу знищувати вас, ваш будинок, наші міста та Україну", - наголошують у Держспецзв'язку.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 80 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 516;
- літаки - 10;
- гелікоптери — 7;
- особового складу — 2800.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.