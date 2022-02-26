Як відрізнити українську техніку від російської та як дізнатися напрям руху ворогів

Як відрізнити українську техніку від російської та як дізнатися напрям руху ворогів

Техніка окупантів, яка поки що рухається нашою країною, має додаткові ознаки, що вказують на напрям руху.

Українцям повідомили відмінності між українською та російською технікою та показали ознаки, що вказують напрям руху ворогів.

Про це повідомляє Держспецзв'язок.

Як відрізнити українську техніку від російських окупантів

Російська техніка має темно-зелений та болотний окрас. Іноді присутній трикольоровий окрас.

Українська техніка має окрас у вигляді «пікселю» або темно-зелений колір, близький до оливового кольору

Техніка російських окупантів, яка поки що рухається нашою країною, має додаткові ознаки, яка вказують на напрям руху:

Косу лінію на кузові – на Херсон.

Мітка Z на кузові — наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадирівці). Нині така техніка з під Сум їде на Київ.

Трикутник – для підрозділів на Слов'янськ та Краматорськ.

Коло – для мобільного резерву.

Що робити, якщо побачили окупаційну техніку

Повідомте про це ЗСУ за контактами на сайті Генерального Штабу.

Знімайте на відео пересування цієї техніки та викладайте у соцмережі під хештегом #війна_проти_україни.

Маєте бажання та можливість — знищуйте ворожу техніку усіма можливими засобами.

"В жодному разі не фільмуйте пересування української військової техніки. Не допомагайте ворогу знищувати вас, ваш будинок, наші міста та Україну", - наголошують у Держспецзв'язку.