Як відрізняються витрати на життя в Україні та Польщі: інфографіка

Оренда житла у Польщі очікувано вище. Якщо за однокімнатну квартиру у середньому в Києві просять 10 – 15 тис. грн. за місяць, то оренда такого житла у Варшаві коштуватиме 22 – 25 тис. грн. При цьому у Польщі не настільки відчутна різниця між орендою у столиці та великому місті. У нас така "однушка" це — 6 – 7 тис. грн., а в Польщі — 16 – 20 тис.грн.

Про це повідомляє аналітичний центр міжнародної агенції із працевлаштування Gremi Personal.

Оренда однокімнатної квартири у наших невеликих містах – 3,5 5 тис. грн, у Польщі – 12-13 тис. грн. До цих сум треба додати витрати на комунальні послуги. В Україні, для однокімнатної квартири, вони в середньому – 1,2 — 2,5 тис. грн., у такому ж житлі у Польщі – 4 – 4,5 тис. грн. До уваги не бралися міста на Західній Україні, що знаходяться найдальше від зони бойових дій.

Ціни на бензин А-95 не дуже відрізняються. У нас дешевше — 52 грн за літр, у Польщі — 63 грн за літр. Місячний універсальний проїзний квиток у нас утричі дешевший. У нас він за 50 проїздів заплатять — 325 грн., у поляків — 840 грн. Прийом терапевта у приватній клініці в Україні, в середньому – 550 грн, а у Польщі – 1000 грн.

Мінімальна вартість стрижки в українських майстрів – 100 грн, у польських – 250 грн. Місячний абонемент у спортзал в Україні – від 600 грн, у Польщі – 840 грн.

Прожитковий мінімум в Україні з цього року – 2589 грн., у Польщі – 12,7 тыс грн. Мінімальна та середня заробітна плата у нас – 6,7 тыс. грн та 15 тыс. грн. У поляків відповідно – 22,8 тис грн. та 29 тис.грн. Ціни на продукти майже не відрізняються.

Попри те що вартість послуг в Європі вища, ніж в Україні, рівень витрат врешті залежить від зарплати. Водночас переважна частина роботодавців забезпечує працівників житлом, що знаходиться безпосередньо поруч із місцем роботи, таким чином можна позбутися витрат на проживання та проїзд.

Нагадаємо, у Польщі заклад соціального страхування змушує українців повернути грошову допомогу до бюджету. Зокрема, йдеться про тих українців, які виїхали з Польщі та не повідомили про це органи соцзахисту.

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