Як відсвяткувати Новий рік вдома: корисні поради та цікаві ідеї

Як провести Новий рік вдома і весело читайте в матеріалі ТСН.ua.

До Нового року залишається все менше часу і підготовка до нього триває повним ходом. В магазинах довжелезні черги за подарунками та новорічними прикрасами, міста стоять у заторах, всі кудись біжуть і намагаються завершити всі справи. Більшість людей традиційно планують святкувати Новий рік дома з родиною. Так уж традиційно склалося, що новорічні свята - це сімейне свято, з'являються додаткові вихідні, коли можна приділити один одному трохи більше часу. ТСН.ua зібрав кілька ідей, як провести Новий рік вдома і весело.

Приготування

По-перше, необхідно створити святковий настрій і облаштувати затишок вдома. Традиційно ми прикрашаємо дім гірляндами, ставимо і прикрашаємо іграшками ялинку, готуємо один одному подарунки та закуповуємося продуктами, аби накрити святковий стіл. Все це краще підготувати заздалегідь, адже полиці супермаркетів і магазинів стрімко спустошуються. Аби уникнути неприємних сюрпрізів напередодні свята знайдіть трохи вільного часу хоча б за тиждень до святкування.

Напої та їжа

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Напої та їжа чи не найголовніші складові свята. Ретельно продумайте меню, чим плануєте частувати себе і близьких. Крім традиційних страв, можна придумати щось незвичайне, наприклад, зелений і червоний карі з курки з жасминовим рисом, морський тартар або ж салат із креветками, манго і авокадо. До традиційного складу олів'є можна додати каперси - це додасть страві назвичайний витончений смак. Детальніше про рецепт можна прочитати тут.

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Також ви можете замовити улюблені страви в ресторані. Тільки тут діяти краще заздалегідь та зробити пепереднє замовлення якомога раніше, щоб не залишитись голодними, оскільки 31 грудня більшість закладів можуть бути перенавантажені.

Щодо напоїв, можете побалувати родину смачними коктейлями. Їх зовсім нескладно приготувати, а стіл стане набагато різноманітнішим, аніж поставлені звичайний сік або пляшка вина.

Окремо приділіть увагу десертам. Адже як зустрінеш Новий рік - так його і проведеш. Тож нехай всій родині буде смачно і солодко. До прикладу, ваш стіл можуть доповнити імбирні пряники, торт або кекси.

Новорічні фільми

Якщо ви не фанат новорічних шоу та програм, яке пропонує телебачення, продумайте наперед, які новорічні фільми або серіали вам сподобається дивитися всією родиною в режимі нон-стоп. Стрічок з новорічною тематикою більш ніж достатньо: новорічні комедії, романтичні фільми або навіть мультфільми. Обирайте за своїм смаком.

Як альтернатива, ви можете підготувати якісь свої власні архівні відео, та поностальгувати всім разом або згадати найприємніші події вашого життя.

Фотозона

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Облаштуйте куточок з фотозоною вдома. Протягом вечора можете фотографуватись разом з родиною, наприклад біля ялинки, а згодом роздрукувати і вклеїти їх в альбом, або розташувати фотоколаж у рамці. Ці приємні спогади про сумісне дозвілля залишаться з вами на довгі роки.

Настільні ігри

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Сучасні магазини пропонують нам безліч настільних ігор, які можуть скрасити святковий вечір і не дозволять нудьгувати. Це може бути класична монополія, ігри на стратегію або логіку.

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