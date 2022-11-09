Як відучити кота дряпати меблі: поради фахівців

Практично кожен власник кота стикався із проблемою, коли його улюбленець починає точити пазурі об меблі. ТСН.ua розібрався, як відучити кота дряпати диван і чому він це робить.

Як пише The Washington Post, повністю відучити кота дряпати меблі не вдасться, адже це - базова потреба тварин. Однак ви можете зробити так, щоб вберегти від гострих пазурів дивани, крісла та килими.

Чому ваша кішка дряпає меблі

Це цілком природне явище, яке має кілька пояснень. Насамперед, так коти тримають свої пазурі в ідеальній формі.

Також дряпання - котячий спосіб позначити територію, адже залишаються не лише візуальні ознаки (самі подряпини), але й феромони, які виділяються через лапки тварини.

Точити кігті - природня потреба котів / Фото: pixabay.com

А ще кішки так роблять розтягування. Адже під час драпання меблів чи інших поверхонь, їхні м'язи розігріваються. На жаль, коти, які живуть в квартирах і не виходять гуляти на природу, не мають змоги задовільнити свої природні потреби, а тому їм доводиться використовувати для цього дивани та килими.

Як відучити кота дряпати диван - допоможе "правильна" дряпка

Дряпка - ідеальний спосіб вирішити проблему. Адже тоді у вашої кішки буде спеціальне місце, де вона зможе точити пазурі. Однак, тварині потрібен певний час, щоб тварина зрозуміла, для чого потрібен новий об'єкт і що з ним робити.

Насамперед, потрібно обрати "правильну" дряпку. Одним з факторів, які важливо враховувати в разі її покупки, є текстура. Деякі коти полюбляють картонні варіанти, тоді як інші будуть точити пазурі лише об шорсткі сизалеві дряпки.

Також важливо визначитися з тим, яка дряпка буде комфортнішою для вашого улюбленця, - горизонтальна чи вертикальна. Більшість котів полюбляють ті варіанти, на які можна вилізти, але деякі віддають перевагу горизонтальним поверхням, що залишаються на одному рівні з підлогою.

Як відучити кота дряпати диван? Потрібна дряпка / Фото: Pexels

Якщо ви вирішили зупинитися на останньому варіанті, потрібно звернути увагу, щоб дряпка була достатньо міцною. Фахівець з поведінки кішок та автор книги "Total Cat Mojo" Джексон Гелаксі наголошує - людські меблі для кішки привабливі тим, що вони не перекидаються, коли тварина тягнеться донизу під час розтягування. Тому, якщо потрібно замінити коту диван чи м'яке крісло, краще обирати горизонтальну дряпку на досить твердій основі.

Не менш важливе - місце розташування дряпки. За словами клінічної доцентки Коледжу ветеринарної медицини Університету Джорджії Сари Еверетт, кішки найбільше хочуть позначити своєю територією ті місця в будинку, де вони отримують найбільше уваги від своїх власників (ігри, обійми тощо). Також вона підкреслює, що котів не цікавлять "безлюдні" місця. А тому, якщо ви встановите там дряпку, то не отримаєте жодного результату. А щоб швидше зробити об'єкт привабливим для кішки, можна примотати до нього котячу м'яту.

Фахівці наголошують - якщо кішка підійшла до дряпки і почала там точити пазурі, потрібно її заохотити. Наприклад, похвалити, дати щось смачненьке. Тоді наступного разу вона піде до дряпки з більшим бажанням.

"Котячий манікюр" або ковпачки на пазурі - чи допоможуть вони відучити кота дряпати меблі

Ковпачки на пазурі - як відучити кота дряпати меблі / Фото: pixabay.com

Деякі тварини активніші, а тому гірше піддаються дресируванню. Вони продовжують псувати меблі навіть після того, як їхні господарі придбали дряпку. В такому разі експерти радять звернути увагу на ковпачки, які одягаються на пазурі. В Мережі їх ще називають "м'які лапки" або "котячий манікюр". Остання назва пов'язана з тим, що ковпачки бувають різних кольорів, а тому кішка виглядає так, ніби в неї яскравий манікюр.

Ковпачки тримаються на пазурах від 3 до 6 тижнів та допомагають захистити меблі від подряпин, навіть тоді, коли кішка продовжує їх дряпати. Вони не завдають тварині каліцтв чи болю, а тому є найоптимальнішим вирішенням проблеми.

В 90-х роках минулого століття була розповсюджена процедура видалення пазурів, яку проводили в багатьох ветеринарних клініках. За словами автора книги "Мур: наука, як зробити вашу кішку щасливою" та експерта з поведінки тварин Зазі Тодда, видалення пазурів - жорстока процедура, після якої кіт ще довго відчуває біль. Сьогодні все більше клінік за кордоном відмовляються від видалення пазурів. А в деяких штатах США (Нью-Йорк, Меріленд) навіть існує заборона на цю процедуру.

Як захистити меблі від дряпання

Як захистити меблі від дряпання / Фото: Pexels

Щоб вберегти улюблений диван чи м'яке крісло від гострих пазурів, обклейте двостороннім скотчем найбільш привабливі ділянки. Для багатьох кішок це зробить процес дряпання менш комфортним та приємним.

Обираючи меблі, звертайте увагу на матеріали, які найбільше подобаються вашим тваринам. Наприклад, якщо кішка любить дряпати нерівну поверхню, краще обирати меблі, оббивка яких м'яка та гладенька.

Зазі Тодд пояснив, що нові меблі також допомагають краще дресирувати тварину, адже вони ще не пахнуть господарями, тому кішку легше привчити користуватися дряпкою.

Іноді краще дозволити своїм котам перемогти

Інколи у боротьбі з котами проти дряпання дивану варто просто здатися. Як розповіла The Washington Post господиня кішки на ім'я Пайк, в її будинку є одне м'яке крісло, об яке її тварина любить точити пазурі. Воно й стало дряпкою. Крісло залишили навмисно, щоб захистити інші меблі.

Господиня Пайн пояснила: "Коли в нас гості, ми прибираємо крісло з кімнати, тому що воно має огидний вигляд. Але решту часу цей предмет меблів належить кішці. Він став котячою кігтеточкою, на якій хтось може час від часу сидіти".