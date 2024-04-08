Як виглядати та стати більш впененим у собі: способи, які допоможуть набути цієї якості

Наскільки ви впевнені у собі, може розповісти ваша поведінка -- як ви розмовляєте, наскільки голосно, які у вас жести, як поводите себе.

Ваше тіло, поведінка показує оточенню, наскільки ви впевнена чи не впевнена людина. Не секрет, що мова тіла відіграє вирішальну роль у тому, як нас сприймають інші люди. Часто невпевненість у собі видають погана постава, схрещені руки тощо.

Для виховання впевненості у собі психологи рекомендують звернути увагу на мову свого тіла, використовувати певні методи, які підвищать рівень впевненості. Навчитися цього та застосовувати може кожний у будь-якій ситуації.

Щоб набути впевненості фахівці рекомендують такі дев'ять способів.

Намагайтесь тримати спину рівною

Впевненість починається з вашої постави. Це одна з перших речей, які люди помічають у вас, ще до того, як ви почнете говорити. Згорблені плечі можуть зробити вас боязкими або невпевненими, а це не той образ, який ви хочете створити. А випрямлена спина може миттєво зробити вас більш впевненими в собі. І цьому є підтвердження — Емі Кадді, соціальний психолог у своєму дослідженні показав, що вертикальні пози, плечі, відкинуті назад, можуть значно посилити почуття впевненості.

Спробуйте наступного разу, коли вам захочеться проявити впевненість, тримати спину рівною, і ви будете здивовані.

Підтримуйте зоровий контакт

Ніколи не слід недооцінювати силу зорового контакту. Це один із найпотужніших інструментів у вашому арсеналі мови тіла.

Коли вам потрібно проявити впевненість, застосуйте цей простий спосіб – затримайте погляд. Це не лише зробить вас більш впевненим і наполегливим, але й покаже, що вам можна довіряти та сприймати серйозно.

Щиро посміхайтеся

Посмішка - це універсальний спосіб, який визнають і цінують у кожній культурі. Однак не всі посмішки однакові.

Чи знаєте ви, що наш мозок може відрізнити справжню, щиру посмішку від фальшивої? Щирі посмішки, також відомі як усмішки Дюшенна, включають не лише м’язи навколо рота, а й м’язи навколо очей.

Коли ви щиро посміхаєтеся, це не тільки робить вас більш доступним і гідним довіри, підвищить рівень впевненості, а й покращить ваш настрій і настрій співрозмовника.

Усмішка може здатися простим методом, але вона може кардинально змінити те, як вас сприймають інші – і як ви сприймаєте себе.

Будьте розслабленими, використовуйте відкриту мову тіла

Те, що говорить ваше тіло, іноді може бути голоснішим за ваші слова. Відкрита мова тіла – несхрещені руки, розслаблені плечі, обличчя повернуте до людини, з якою ви розмовляєте – посилає сигнал впевненості та зацікавленості. Це свідчить про те, що вам самому комфортно, і ви зробите комфортним спілкування з іншими.

Навпаки, закрита мова тіла – схрещені руки чи ноги, згорблені плечі, відсутність зорового контакту – натякає на оборону чи дискомфорт.

Говоріть повільно та чітко

У світі, де ми часто поспішаємо чіткий голос, повільна розмова може бути потужною ознакою впевненості.

Говорячи повільно та чітко, ви показуєте, що ви впевнені в тому, що ви говорите, вірите, що ваші ідеї мають цінність і що до них варто прислухатися. Це також дає вам час ретельно підбирати слова, що ще більше посилює вплив сказаного вами.

На зустрічі, вечірці чи під час презентації, не забудьте уповільнити темп. Нехай кожне слово має свою вагу — ви будете здивовані, наскільки впевненіше вас будуть сприймати, і ви самі себе відчувати.

Практикуйте "пози влади"

Іноді все, що вам потрібно, щоб підвищити свою впевненість, це змінити позу на "позу влади". Що це таке можна зрозуміти із самої назви — це пози, які випромінюють силу та впевненість.

Дослідження, проведене Гарвардською бізнес-школою, показало, що утримання "пози влади" протягом лише двох хвилини може значно підвищити почуття впевненості. Перед важливою зустріччю станьте перед дзеркалом, покладіть руки на стегна, ноги поставте на ширині стегон і підніміть голову. Спочатку це може здатися дивним, але ви гарантовано відчуєте себе більш упевненим.

Тримайте руки на видноті

Незалежно від того, сидите ви чи стоїте, тримайте руки на видноті, це надасть впевненості та продемонструє її іншим. В той час, як приховування рук може сигналізувати, що вам є що приховувати.

Багато хто звик ховати руки, часто запихаючи їх до кишень або за спину під час розмов і навіть не усвідомлює, що робить це. Психологи пояснюють, що видимі руки вказують на прозорість і надійність, мають вирішальне значення для створення впевненості.

Не ховайте руки, нехай їх бачать. Це невелика зміна, яка може значно змінити вашу впевненість.

"Віддзеркалюйте" іншу людину

Віддзеркалення — тонке імітування мови тіла, жестів або мовлення іншої людини є потужним інструментом, який може зробити вас привабливішими та впевненішими.

Коли ми віддзеркалюємо когось, це створює відчуття взаєморозуміння та змушує іншу людину почуватися комфортніше поруч з нами. Це невербальний спосіб сказати: «Я схожий на вас і я вас розумію». "Віддзеркалення" може допомогти встановити зв’язок і зробити вас більш впевненим і привабливим.

Вірте в себе

Зрештою, найефективніший спосіб виглядати впевненим — повірити в себе. Усі способи з мовою тіла не допоможуть, якщо ви щиро не вірите у власну цінність і здібності.

Коли ви справді вірите в себе, це випромінюється зсередини та відображається у мові вашого тіла — ви стоїте пряміше, говорите більш наполегливо та впевненіше.

Впевненість починається зсередини. Вірте в себе, і інші також будуть.

Наведені вищі методи — це не про те, щоб прикинутися кимось іншим. Йдеться про використання мови тіла, щоб допомогти виховати впевненість всередині саме завдяки зовнішнім засобам.

Пам’ятайте, що в основі всього цього – віра в себе. Впевненість починається з віри у власну цінність.

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