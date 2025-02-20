Який вигляд має Авдіївка після "допомоги Путіна": журналіст показав жахливі кадри

Український журналіст Денис Казанський продемонстрував відео з тимчасово окупованої росіянами Авдіївки Донецької області.

На опублікованих кадрах видно руїни будівель — житлових багатоповерхівок, промислових та господарських приміщень, безлюдні вулиці, на яких подекуди трапляються покинуті власниками спалені автівки.

Та навіть у зруйнованому місті російські пропагандисти змушують місцевих “ватників” дякувати Путіну за “допомогу”.

Як виглядає Авдіївка після “допомоги Путіна”

На одному з опублікованих відео жінка з прапором так званої "ДНР" на шапці ламаною українською мовою пропонує українцям подивитися, як допомагає місцевим мешканцям Росія, і "заздрити" умовам їхнього життя.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники заборонили продаж життєво важливих медикаментів українцям без паспорта РФ.

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