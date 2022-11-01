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Який вигляд має багатоповерхівка на Позняках, що була зруйнована російською ракетою: фото до та після

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Який вигляд має багатоповерхівка на Позняках, що була зруйнована російською ракетою: фото до та після

Зруйнована багатоповерхівка на Позняках (фото 25 лютого 2022 року)

25 лютого 2022 року від ракетних обстрілів постраждав багатоповерховий будинок, який розташований на вулиці Олександра Кошиця. Наразі триває його відбудова. Як виглядав будинок відразу після удару і як він виглядає зараз?

У соціальних мережах ширяться фотографії майже відновленої будівлі на Позняках (Київ), яка сильно постраждала під час ракетних обстрілів, що відбулися 25 лютого 2022 року.

Зруйнована 25 лютого багатоповерхівка на Позняках вже майже відновлена / © facebook.com
Зруйнована 25 лютого багатоповерхівка на Позняках вже майже відновлена / Фото: facebook.com

Наразі будинок виглядає навіть краще, аніж до початку повномасштабної війни.

Зокрема, будинок утеплили, відновили балкони і встановили нові вікна.

Відновлений багатоповерховий будинок на Позняках / © Telegram
Відновлений багатоповерховий будинок на Позняках / Фото: Telegram

Нагадаємо, що 25 лютого 2022 року уламки російської ракети влучили у багатоповерховий будинок у Києві (Позняки) та пошкодили квартири від першого до восьмого поверху.

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Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
387
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