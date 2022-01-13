Як виглядає сучасна українська фармацевтика? Віртуальна екскурсія "Фармаком", яка захоплює

Зазвичай споживачі майже нічого не знають про виробництво товарів, які купують. Особливо це стосується ліків, що є в аптечках кожного українця. Тому компанія "Фармак" — лідер фармацевтичного ринку України* — вирішила змінити цю ситуацію та ознайомити споживачів з усіма етапами виготовлення якісних лікарських засобів.

Сьогодні "Фармак" презентує віртуальну екскурсію виробництвом. Під час перегляду ви зможете простежити повний цикл створення препаратів: від отримання сировини до моменту, коли готова продукція опиняється на складі.

Ви будете переодягатися разом з героєм у спеціальні комбінезони та отримаєте секретні окуляри доповненої реальності, щоб потрапити у стерильні блоки виробництва з найвищим рівнем захисту, куди доступ стороннім суворо заборонено. Зможете роздивлятися все навколо, дізнаєтеся, як працюють фахівці в ізоляторних системах з діючою речовиною, та як відбувається процес приготування лікарського засобу в реакторі.

Завдяки тому, що виробництво "Фармак" максимально автоматизоване, оператори запускають рецепти лікарських засобів у роботу на touch-панелях, а майстри цехів контролюють процес виробництва зі свого комп’ютера без фізичної присутності у певному блоці.

"Фармак" досяг такого рівня інноваційності виробництва завдяки постійним інвестиціям у розвиток, які сягають 90% річного прибутку компанії. У продуктовому портфелі підприємства понад 400 складнокомпонентних сучасних лікарських засобів. Серед основних напрямів — ендокринологічні, гастроентерологічні, кардіологічні, неврологічні, протизастудні та інші препарати. Багато українських ліків, виготовлених на заводі "Фармак", відправляють на експорт у країни ЄС, Центральної та Південної Америки, СНД, Близького Сходу та Азії.

Ми не будемо розкривати вам усіх цікавинок екскурсії, натомість радимо не гаяти час, а переходити за посиланням, щоб вирушити в мандрівку інноваційним світом української фармацевтики. Для ефекту повного занурення в екскурсію виберіть у налаштуваннях перегляд відео у найвищій якості 4K.

* За обсягами продажу лікарських засобів у грошовому вираженні, за даними Proxima Research.