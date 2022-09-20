Як виготовити опору для кущів своїми руками: п'ять способів

Якщо у вас в саду ростуть півонії, смородина, хризантеми, високорослі флокси, плетисті троянди або аґрус, варто запам'ятати, що ці кущі потребують опори. Їх можна виготовити самостійно з того, що є під руками. Як зробити опору для кущів - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Опора для кущів: навіщо вона потрібна

Опора для кущів відіграє дуже важливу функцію. Її потрібно встановлювати, щоб усунути відразу кілька проблем:

гілки не будуть лягати на землю - а тому не буде безконтрольного розмноження бічними пагонами;

ягоди та бутони не будуть торкатися ґрунту і залишатимуться чистими;

на піднятих гілках легше збирати ягоди;

кущі будуть краще переносити важкі погодні умови (вітер, дощ);

крона набуде правильної форми;

ділянка виглядатиме більш доглянутою;

рослини не будуть гнити через контакт з землею.

П'ять способів виготовити опору для кущів з підручних засобів

В магазинах можна знайти чимало вже готових опор, однак, за бажання заощадити, можна виготовити такий предмет самостійно:

Дерев'яні кілочки - найдоступніший і найпростіший спосіб. Якщо їх правильно та якісно встановити, то така опора прослужить не один рік. Для одного куща потрібно 4-5 кілочків (залишки не товстого бруса, обрізки дерев тощо). Їх необхідно вбити в землю навколо куща, щоб над поверхнею залишилося не більше 50 см. До однієї опори прикріпляють дріт або міцний шпагат, піднімаючи ним гілки, які лежать на землі, а потім переходять до іншої опори, поки не вийде закінчена окантовка. Замість дрота можна використати і дерев'яні бруси, тоді їх потрібно закріпити саморізами. Залізна основа - це найстійкіша і найдовговічніша опора. А якщо у вас вже є обрізки труб, то на роботу піде максимум година часу. Труби забивають поряд з кущем, зафіксувавши в отворах відповідні до розміру деревинки (бруски, палиці тощо). На них потім накладають рейки (наприклад, вузьку дошку, тонкий брусок), які кріпляться саморізами. Основа з пластикових труб - така конструкція має презентабельний вигляд, а ще вона досить довговічна. Вам знадобляться товстий одножильний провід в ізоляції або арматурний склопластик (до 4 мм) - 4-5 метрів та пластикові труби - 4 м. Труби потрібно нарізати, вбити в ґрунт, а на кінцях зробити отвори для майбутньої окантовки. З газонних ліхтариків - якщо у вас є поламані ліхтарики, вони ще можуть знадобитися для опори. Така конструкція досить міцна, однак на великі навантаження вона не розрахована. Але для квітів та молодих кущів вона буде ідеальною. У ліхтариків потрібно зняти верхню частину з плафоном. Вбити отриману пустотілу трубу в землю навколо куща, а потім зробити окантовку з дроту. Металопластикові труби - практична та дуже красива на вигляд опора для кущів. Щоб вона була стійкою, вам знадобиться всього лише три стійки. Трубу для цього потрібно нарізати на три однакових відрізка (70-90 см), а з залишків зробити два обруча. Для згинання труби можна використовувати бочку. Після того, як ви намотали на неї трубу, останню потрібно зафіксувати десятисантиментовим відрізком шланга. Так окружність не буде розгортатися. В верхню частину стійок забийте дерев'яні кілочки. Саме на них буде фіксуватися верхній обруч за допомогою саморізів або цвяхів. А другий обруч надавлюється на нижню частину і так конструкція встановлюється. Нижній обруч повинен розташовуватися на 20-30 см вище землі.

Якщо робити правильне і своєчасне обрізання чагарників та кущів, можна не турбуватися про опори. Однак в період вегетації та квітіння гортензій, півоній та інших квітів опора для куща дуже важлива.