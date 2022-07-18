Як випрати білі рушники без прального порошку: японський метод

Далеко не завжди можна відіпрати бруд на білих рушниках в пральній машині. Нерідко тканина стає жовтою та неприємно пахне. В Японії придумали цікавий метод, як випрати білі рушники без прального порошку. Читайте про нього в матеріалі ТСН.ua.

Якщо ви не знаєте, як прати білі речі, зокрема рушники, щоб вони довго залишалися свіжими та не жовтіли, спробуйте цей японський метод. Тут жінки вирішили повністю відмовитися від прального порошку, а натомість використовувати більш натуральні засоби.

Цей метод прання складається з двох етапів. Спочатку рушники замочуються у гарячій воді, до якої додають 2 столові ложки сухої гірчиці, половину столової ложки оцту та 1 столові ложку рослинної олії. Така кількість інгредієнтів потрібно на 10 літрів рідини. Залишіть рушники в цьому розчині на 12 годин. За цей час весь бруд та жир розчиняться.

Після цього потрібно переходити до другого етапу, а саме полоскання. Білі рушники просто промивають водою. Але тут важливий один момент. Спочатку вони обробляються холодною рідиною, а потім - гарячою.

Цей простий спосіб допоможе дізнатися, як випрати білі рушники, щоб вони залишалися свіжими та не жовтіли навіть після тривалого зберігання.