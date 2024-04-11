Як виправити помилку в податковій декларації: поради для підприємців

Щоб виправити помилку, не потрібно окремо звертатися до НАЗК.

Якщо ви припустилися помилки під час заповнення податкової декларації, то її можна виправити. Для цього існує алгоритм дій, який дасть змогу уникнути можливих проблем. Проте зробити це можливо в разі, якщо повна перевірка документа ще не розпочата.

ТСН.ua розповість, як виправити помилку в податковій декларації.

Так, якщо ви виявили помилку в декларації впродовж семи днів від дати її подання, то тоді цю помилку можна виправити та внести документ до бази ще раз. Але важливо розуміти, що подавати виправлені декларації можна не більше трьох разів.

Щоб виправити помилку, не потрібно окремо звертатися до НАЗК.

Що треба робити, якщо в податковій декларації припуститися помилки

Треба натиснути на кнопку “Подати виправлену декларацію”, яка є активною впродовж відповідного терміну у вашому електронному кабінеті в полі поданої декларації.

Після спливання цього терміну подати виправлену декларацію можна лише за результатами проведеної повної перевірки декларації НАЗК.

Зверніть увагу, що це правило стосується також декларацій за інші звітні періоди. Наприклад, якщо ви знайшли помилку в декларації за 2020-й і 2019 роки, то можливість подати виправлені декларації буде лише після повної перевірки обох декларацій.

Якщо термін на подання виправленої декларації вже минув, ви можете звернутися до НАЗК через персональний електронний кабінет. Треба деталізовано описати виявлені неточності або помилки, пояснити причини зазначення недостовірних відомостей, додати підтверджувальні документи.

Що робити, якщо про помилку дізнатися пізно

Якщо про помилку ви дізналися вже під час повної перевірки декларації працівниками НАЗК, то ваше повідомлення через персональний кабінет не виключатиме можливості застосування заходів, передбачених у випадках внесення недостовірних відомостей. Це ж правило застосовується, якщо про помилку ви дізналися із засобів масової інформації (наприклад, після журналістського розслідування) або від третіх осіб”, –- розповіли в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

До кого звернутися щодо помилки в податковій декларації

Якщо ви сумніваєтеся, як правильно внести ті чи інші дані до вашої декларації, ви можете зателефонувати до контакт-центру за номером (044) 200 06 94 або скористатися іншими сервісами від НАЗК.

Нагадаємо, що Андрій Крутень, який у січні 2023 року став начальником патрульної поліції Львівщини, оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік. У документі вказано, що його дружина Олександра торік придбала авто Toyota Prius (2018 року випуску) лише за 5 000 грн.