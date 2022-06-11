Як випускникам, що виїхали за кордон, отримати атестат про закінчення школи: у Міносвіти пояснили

Як випускникам, що виїхали за кордон, отримати атестат про закінчення школи: у Міносвіти пояснили

Випускники шкіл, які перебувають за кордоном, можуть отримати атестати в дипломатичних установах України в країні перебування.

Порядком вручення атестатів випускникам, які перебувають за межами України, узгодили між собою Міністерство освіти і науки та Міністерство закордонних справ України.

Про це йдеться на сайті Міносвіти.

Зазначається, що вручення випускникам документів про освіту в закордонних дипломатичних установах України здійснюватиметься на підставі заяви, яку випускник має подати до своєї школи.

Заяву можуть подати один із батьків, опікун, інший законний представник, родич випускника або повнолітній випускник, а в окремих випадках – сам випускник.

Зразки заяв можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, новий навчальний рік в українських школярів розпочнеться традиційно - 1 вересня. Заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко заявив, що навчальний процес у школах та вишах буде відбуватися у режимі офлайн.

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