Як випускникам, що виїхали за кордон, отримати атестат про закінчення школи: у Міносвіти пояснили

Випускники шкіл, які перебувають за кордоном, можуть отримати атестати в дипломатичних установах України в країні перебування.
Порядком вручення атестатів випускникам, які перебувають за межами України, узгодили між собою Міністерство освіти і науки та Міністерство закордонних справ України.
Про це йдеться на сайті Міносвіти.
Зазначається, що вручення випускникам документів про освіту в закордонних дипломатичних установах України здійснюватиметься на підставі заяви, яку випускник має подати до своєї школи.
Заяву можуть подати один із батьків, опікун, інший законний представник, родич випускника або повнолітній випускник, а в окремих випадках – сам випускник.
Зразки заяв можна знайти за посиланням.
Нагадаємо, новий навчальний рік в українських школярів розпочнеться традиційно - 1 вересня. Заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко заявив, що навчальний процес у школах та вишах буде відбуватися у режимі офлайн.
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