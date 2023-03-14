Як виростити гарний урожай цибулі: всі хитрощі садіння та догляду

Цибулю можна вирощувати з насіння, сіянки, розсади. Якщо потрібно отримати ранній урожай, цибулю краще вирощувати з сіянки. Саме у цей спосіб найчастіше вирощують цибулю.

Всі хитрощі вирощування цибулі

Сіянка відбирається відразу після збирання врожаю — цибулю сортують та відбирають для садіння цибулини до трьох сантиметрів. Обов'язково сіянку потрібно просушити протягом тижня під розсіяним сонячним світлом.

До садіння цибулі можна приступати як тільки зійде сніг.

Цибуля не любить кислий ґрунт, тому варто ще з осені про це потурбуватись та внести до ґрунту доломітне борошно.

Грядки для цибулі краще зробити поблизу грядок з морквою, тому що морква відганятиме від цибулин мух,

Підготуйте рядочки з відстанню 30 см один від одного та посадіть цибулю у розпушений ґрунт через кожні 8-10 сантиметрів.

Цибуля — холодостійка культура, але якщо хочеться отримати ранній урожай, посіви цибулі можна наривати. Якщо ночі морозні, хоча б на ніч.

Через місяць після посадки цибулю можна підживлювати. Не рекомендується удобрювати рослину свіжим гноєм та хлористим калієм, краще фосфором.

Не можна допускати утворення ґрунтової кірки. Для цього потрібно розпушити грядки після кожного дощу або поливу, що дозволить зберегти вологу, забезпечить коріння киснем.

Надалі цибулю потрібно поливати, розпушувати землю та виполювати бур’ян. Також потрібно слідкувати, щоб не з'явилася попелиця.

Цибулю потрібно проріджувати, особливо це важливо, якщо цибулю вирощують з насіння. В такому разі цибулю потрібно прорідити, коли сформується пару листочків. Проріджувати потрібно, щоб інтервал між рослинами був в 4-5 см. Проріджуючи потрібно висмикувати зайві рослини з корінням. Грунт потрібно ущільнювати навколо рослин, але підгортати не потрібно.

Як уникнути стрілкування цибулі

Щоб цибуля не пішла в стрілку, важливо дотримуватися правил посадки, догляду і зберігання. Причиною може бути рання висадка цибулі у відкритий ґрунт, коли під дією нічних заморозків корені відмирають. Цибулинці не вистачає сил для зростання, і рослина може почати стрілкуватись, щоб розмножуватися насінням.

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