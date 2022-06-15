Як виростити імбир, і не лише корінь, а й квітку – все про садіння, догляд та зберігання рослини

Корінь імбиру додають у різноманітні страви, він відомий своїми лікувальними властивостями. Але не всі знають, що імбир - це ще й дуже гарна, екзотична квітка. А все тому, що звичайно, імбир купують, а не вирощують руками. Виявляється виростити імбир можна як на підвіконні, так і в саду. Як це зробити - в матеріалі ТСН.ua

Щоб виростити імбир для їжі, так само як і для екзотичної квітки, потрібно дотримуватися певних правил. Спершу потрібно правильно вибрати корінь імбиру.

Як вибрати корінь імбиру для посадки

Найкраще купити імбир в спеціалізованому садовому магазині. Але можна і в супермаркеті, головне очистити такий корінь від "обробки". Імбир з супермаркету часто оприскують, щоб вберегти від проростання, він може бути оброблений пестицидами та фунгіцидами. Тому перед посадкою його потрібно покласти на ніч у воду. Від інфекцій корінь імбиру краще обробити марганцівкою. А перед самою посадкою для стимуляції росту потрібно на 2-3 години занурити корінь імбиру в теплу воду.

Корінь імбиру підходить для пророщування, якщо:

має ростові бруньки (очі, як у картоплі),

покритий гладкою шкіркою,

не виглядає пересушеним,

на місцях зрізів не покритий слизом,

не пахне гниллю або пліснявою.

Який ґрунт потрібний імбиру

"Рідними" для імбиру є дреновані ґрунти, що складається з листового перегною та піску. Крім того, імбир любить сонце і не любить застою води, а також протягів. Імбир можна посадити в горщику, на городі та навіть на клумбі перед будинком. Квіти імбиру будуть в такому разі чудовою прикрасою квітника.

Грунт для імбиру готують із двох частин листового перегною, однієї частини річкового піску та однієї частини дернової землі.

Коли садити імбир в горщик, у відкритий ґрунт

Від моменту посадки імбиру до збирання врожаю має пройти 8-9 місяців, зимувати ця рослина не зможе.

Для висадки імбиру у відкритий ґрунт, його спочатку потрібно посадити у горщик у середині січня. Пересадити імбир у ґрунт потрібно наприкінці травня, на початку червня, коли ґрунт досить прогріється. Найкраще рослина розвивається за температури повітря 25°C.

Якщо ви збираєтеся посадити лише кілька коренів, необов'язково взагалі пересаджувати їх у відкритий ґрунт. Виділіть їм великий квітковий горщик, який з настанням тепла винесіть на вулицю, а восени поверніть до будинку. В цьому випадку терміни посадки можна змінювати так, як зручно.

Як садити імбир

Попередньо замочений корінь імбиру оглядають, і якщо потрібно, за умови якщо корінь довжиною понад 10 см, ділять на частини. Корінь імбиру можна ділити на вічка, як картоплю, потрібно лише слідкувати, щоб на кожній частині залишилися ростові бруньки. Щоб попередити гниль, місця зрізів присипають товченим вугіллям або золою. Імбир любить неглибокі широкі горщики. Коріння росте горизонтально, тому переконайтеся, щоб горщик мав вдосталь простору для розвитку рослини.

У неглибокий (15-25 см) широкий горщик насипають трохи ґрунту, потім шар піску, керамзиту або іншого дренувального матеріалу, зверху розкладають коріння та засипають землею. Розростається імбир у ширину, а не вгору, тому заглиблювати його не потрібно, достатньо щоб він знаходився в ямці глибиною 5-7 см. Після посадкою потрібно добре полити імбир, повторювати полив потрібно раз у два дні до появи паростків, а потім виставте горщик у тепле сонячне місце. Перші пагони мають з'явитися за кілька тижнів.

Догляд за імбиром

Після того, як з'являться перші паростки, полив імбиру зменшують, але так, щоб ґрунт у горщику не пересихав. Раз на тиждень потрібно обережно розпушувати верхній шар землі на глибину 1 см, щоб не пошкодити коріння розташоване близько до поверхні.

Наприкінці травня або на початку червня імбир пересаджують у відкритий ґрунт. До поливу додадуться ще й обприскування вранці або ввечері в особливо спекотну погоду.

Імбир потрібно підживлювати. У першій половині літа органікою - хорошим варіантом є 10%-ний розчин настою коров'яку або курячого посліду, зелене трав'яне добриво, кропив'яний настій. Їх вносять кожні 10-14 днів із розрахунку 0,5 л на один посаджений корінь. У серпні ближче до цвітіння щомісяця до середини вересня потрібно вносити фосфорно-калійні добрива. Наприклад, монофосфат калію, 30-40 г на м посадки.

Якщо ви висадили імбир в горщик взимку, осінню можна вже збирати врожай. Якщо посадили пізніше, з настанням холодів потрібно повернути імбир в горщик і занести в будинок. Навіть похолодання до 10 ° C можуть загальмувати розвиток коріння, і відновити їх ріст буде практично неможливо.

Як цвіте імбир

Цвітіння імбиру - подія досить рідкісна і навіть в природних умовах не кожен вид цієї рослини зацвітає. В культурі зазвичай цвіте доросла 3-річна рослина навесні або влітку. Квітка наливаючись, нагадує ялинову шишку. Імбир може цвісти від 3 тижнів до декількох місяців, розмір та форма квітки залежить від виду рослини.

Як цвіте імбир

Як цвіте імбир

Як цвіте імбир

Прибирання та зберігання імбиру

Збирати імбир можна на початку осені. За кілька днів до збирання імбир перестають поливати, потім за допомогою лопати або вил дістають із ґрунту. Коріння імбиру звільняють від наземної частини, ділять на окремі частини, промивають і просушують.

Як будь-який коренеплід імбир можна зберігати в холодильнику або в підвалі. Найкраще імбир зберігається при температурі не вище 3-5° та вологості вище 80%. Засихає він частіше, ніж згниває, тому хорошим варіантом буде зберігання імбиру в ящику з вологим піском або тирсою.

Імбир для зберігання на зиму можна нарізати та засушити або заморозити.

Вирощування імбиру

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