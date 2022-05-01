Як виростити великий урожай гороху: корисні поради

Хочете виростити гарний урожай гороху цього року? Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли садити горох в Україні та корисні поради щодо його вирощування.
Горох - це холодостійка рослина, однак це зовсім не означає, що його можна висаджувати в ґрунт відразу після закінчення зими та настання перших теплих днів. Якщо ви не знаєте, коли садити горох в Україні, варто запам'ятати, що робити це можна після встановлення стійкої температури повітря в 16-20 градусів. Тобто на півдні країни садити горох можете вже на початку травня, а ось жителям західних та півничних областей краще зачекати середини травня.
Як розповідають в блозі інтернет-магазину для саду та городу "Рослини Василя Івановича", потрібно пам'ятати лише п'ять основних правил, щоб вже цього року отримати чудовий урожай гороху:
- Якщо ви хочете отримати більше гороху (урожай може збільшитися до 4 разів), а також зробити період плодоносіння трішки довшим, варто прищепити верхівку кожного кущика, тоді горох пустить кілька бічних пагонів, на яких пізніше будуть нові стручки.
- Дозволяється робити прищеплення в будь-який момент. Тобто ви можете прищепити верхівку навіть тоді, коли рослина ще зовсім маленька. Але дуже важливо обирати ранок сонячного та теплого дня, щоб сонце встигло "присушити" ранку і горох не захворів.
- Більше стебел - означає більше стручків. Тому спеціалісти рекомендують прищипувати по черзі всі стебла на кущиках, що збільшить період плодоносіння та подовжить його на все літо.
- Щоб отримати великий урожай, важливо вирощувати горох на опорах або мотузках. Тоді рослина буде мати, на чому плестися, та краще розростатиметься. Не забувайте регулярно розпушувати ґрунт під кожним кущиком, а також позбуватися бур'янів.
- Вирощуйте горох в ємностях. Помічено, що в цьому разі він дає кращий результат із року в рік, адже ґрунт насичується необхідними для гороху мікроелементами та бактеріями. Таке посадження вигідне ще й тим, що ви можете посіяти горох в приміщенні, поки ще прохолодно, а з настанням стабільного тепла винести на вулицю. Однак не забувайте регулярно поливати горох у ємностях і не допускати його пересихання.
Щоб отримати м'які, солодкі та великі горошини, дуже важливо також правильно підживлювати горох. Робити це потрібно в той період, коли рослина починає квітнути. Найкраще підходить калійне добриво. Для цього необхідно приготувати розчин: 2-3 склянки попелу на 10 літрів (відро) води.
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