Як виростити великий урожай гороху: корисні поради

Хочете виростити гарний урожай гороху цього року? Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли садити горох в Україні та корисні поради щодо його вирощування.

Горох - це холодостійка рослина, однак це зовсім не означає, що його можна висаджувати в ґрунт відразу після закінчення зими та настання перших теплих днів. Якщо ви не знаєте, коли садити горох в Україні, варто запам'ятати, що робити це можна після встановлення стійкої температури повітря в 16-20 градусів. Тобто на півдні країни садити горох можете вже на початку травня, а ось жителям західних та півничних областей краще зачекати середини травня.

Як розповідають в блозі інтернет-магазину для саду та городу "Рослини Василя Івановича", потрібно пам'ятати лише п'ять основних правил, щоб вже цього року отримати чудовий урожай гороху:

Якщо ви хочете отримати більше гороху (урожай може збільшитися до 4 разів), а також зробити період плодоносіння трішки довшим, варто прищепити верхівку кожного кущика, тоді горох пустить кілька бічних пагонів, на яких пізніше будуть нові стручки. Дозволяється робити прищеплення в будь-який момент. Тобто ви можете прищепити верхівку навіть тоді, коли рослина ще зовсім маленька. Але дуже важливо обирати ранок сонячного та теплого дня, щоб сонце встигло "присушити" ранку і горох не захворів. Більше стебел - означає більше стручків. Тому спеціалісти рекомендують прищипувати по черзі всі стебла на кущиках, що збільшить період плодоносіння та подовжить його на все літо. Щоб отримати великий урожай, важливо вирощувати горох на опорах або мотузках. Тоді рослина буде мати, на чому плестися, та краще розростатиметься. Не забувайте регулярно розпушувати ґрунт під кожним кущиком, а також позбуватися бур'янів. Вирощуйте горох в ємностях. Помічено, що в цьому разі він дає кращий результат із року в рік, адже ґрунт насичується необхідними для гороху мікроелементами та бактеріями. Таке посадження вигідне ще й тим, що ви можете посіяти горох в приміщенні, поки ще прохолодно, а з настанням стабільного тепла винести на вулицю. Однак не забувайте регулярно поливати горох у ємностях і не допускати його пересихання.

Щоб отримати м'які, солодкі та великі горошини, дуже важливо також правильно підживлювати горох. Робити це потрібно в той період, коли рослина починає квітнути. Найкраще підходить калійне добриво. Для цього необхідно приготувати розчин: 2-3 склянки попелу на 10 літрів (відро) води.

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