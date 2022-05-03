Як виростити великий врожай картоплі: потрібна усього лише фольга

Хочете, щоб врожай картоплі 2022 року по-хорошому здивував вас? Існує чимало лайфгаків, які допомагають городникам підвищити врожайність цього продукту. Якщо ви не хочете використовувати хімічні засоби - читайте цікаву пораду від ТСН.ua.

Багато городників-початківців не знають, як виростити великий врожай картоплі. Цікаво, що для цього зовсім не потрібно використовувати різноманітні хімічні засоби. Вам знадобиться всього лише звичайна алюмінієва фольга.

Чому фольга допомагає виростити гарний врожай картоплі

Алюмінієва фольга складається з таких корисних речовин, як мідь, алюміній, кремній та залізо. Якщо використовувати їх під час висаджування рослини, вони сприятливо впливають на її подальший ріст.

Ці елементи здатні наситити картоплю, а також захищають її від шкідників та різних хвороб. А це, своєю чергою, значно збільшує її врожайність.

Фольга також допомагає запобігти злежуванню ґрунту. А тому його грудки не тиснуть на ще незміцнілі бульби. Між бульбами та землею утворюється невеликий прошарок, завдяки якому відбувається природне провітрювання. Тобто ґрунт залишається пухким, а картопля отримує необхідну дозу світла, тепла, води.

Що потрібно робити з фольгою, щоб урожай картоплі збільшився

Зі шматочків фольги необхідно зробити невеликі кульки. Перед тим, як висаджувати розсаду картоплі у ґрунт, потрібно кинути по одній такій кульці в кожну лунку.

Завдяки наявності в лунці кульки з фольги картопля не буде пріти. Але після збирання врожаю не забудьте витягнути та викинути фольгу, адже матеріал вже передав ґрунту свої корисні властивості.