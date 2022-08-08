Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як виспатися і налагодити режим сну під час війни: прості поради

Дата публікації
Перегляди
114
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як виспатися і налагодити режим сну під час війни: прості поради

Фото: Pexels

Сон потрібен усім, як мінімум годин сім, особливо у період стресу, у безпечному просторі.

Але війна має свої плани.То як виспатись і налагодити  режим сну під час війни?

Про це пише uahealth в Instagram.

Поради як налагодити режим сну: 

  • Дві години до сну, і година після пробудження краще проводити без телефону. Навіть якщо це здається не реальним, треба спробувати! Чому це важливо? Синє світло від гаджетів збільшує викид в мозок гормону стресу — кортизолу, який гальмує вироблення мелатоніну, а інформація стимулює роботу мозку. Телефон досі одним із головних джерел стресу. 
  • Потрібно щодня покидати свою оселю і виходити на свіже повітря. Денне освітлення  допоможе мозку відновити денні та нічні ритми. Свіже повітря  допомагає сотні процесів в твоєму організмі йти своїм шляхом: від зниження тиску до насичення киснем.
  • Облаштуйте спальне місце. Важливо, щоб була комфортна температура для сну і достатньо місця для улюблених поз засинання. Щоб розслабитись, тілу має бути зручно. Без розслаблення годі й говорити про сон. Краще спиться, коли навколо приблизно 2 градусів і є доступ свіжого повітря. Тоді під ковдрою дуже солоденько спиться.
  • За можливості, відновіть звичну для  рутину перед сном:  теплий душ, добра книга, приємності для тіла (самомасажу, зволожувальний крем, медитація, йога, дихальні вправи). Це допоможе уповільнитись і дасть сигнал організму до зниження активності та сформує нейронні зв'язки, що після цих дій пора спати і з часом, пришвидшить засинання.
  • Вікна виходять на схід, а вночі надокучливий ліхтар світить прям на вас? Потурбуйтеся про те, щоб ви спали у темряві. Повісьте штори або спробуйте маску для сну. Денне світло дає сигнал організму, що зараз день і потрібно щось негайно робити. Це збиває денні і нічні ритми.
  • Якщо в регіоні, де ви перебуваєте - часті нічні тривоги і ви постійно бігаєте в коридор/сховище, оберіть хоча б пару днів, коли ви облаштуєте собі комфортне спальне місце прямо в цьому безпечному місці. Благо є дуже комфортні надувні матраци, які вміщуються в коридорі. Це дасть можливість безперешкодно висипатись хоча б декілька разів на тиждень.
  • Якщо ви все спробували, а зі сном не стає краще -  зверніться до лікаря, який допоможе розібратися з безсонням чи за потреби проконсультує стосовно медикаментозного лікування.

Читайте також: 

Як добре виспатися та подолати безсоння - сомнолог

Як добре виспатися та подолати безсоння - сомнолог

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
114
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація