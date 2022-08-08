Як виспатися і налагодити режим сну під час війни: прості поради

Сон потрібен усім, як мінімум годин сім, особливо у період стресу, у безпечному просторі.

Але війна має свої плани.То як виспатись і налагодити режим сну під час війни?

Про це пише uahealth в Instagram.

Поради як налагодити режим сну:

Дві години до сну, і година після пробудження краще проводити без телефону. Навіть якщо це здається не реальним, треба спробувати! Чому це важливо? Синє світло від гаджетів збільшує викид в мозок гормону стресу — кортизолу, який гальмує вироблення мелатоніну, а інформація стимулює роботу мозку. Телефон досі одним із головних джерел стресу.

Потрібно щодня покидати свою оселю і виходити на свіже повітря. Денне освітлення допоможе мозку відновити денні та нічні ритми. Свіже повітря допомагає сотні процесів в твоєму організмі йти своїм шляхом: від зниження тиску до насичення киснем.

Облаштуйте спальне місце. Важливо, щоб була комфортна температура для сну і достатньо місця для улюблених поз засинання. Щоб розслабитись, тілу має бути зручно. Без розслаблення годі й говорити про сон. Краще спиться, коли навколо приблизно 2 градусів і є доступ свіжого повітря. Тоді під ковдрою дуже солоденько спиться.

За можливості, відновіть звичну для рутину перед сном: теплий душ, добра книга, приємності для тіла (самомасажу, зволожувальний крем, медитація, йога, дихальні вправи). Це допоможе уповільнитись і дасть сигнал організму до зниження активності та сформує нейронні зв'язки, що після цих дій пора спати і з часом, пришвидшить засинання.

Вікна виходять на схід, а вночі надокучливий ліхтар світить прям на вас? Потурбуйтеся про те, щоб ви спали у темряві. Повісьте штори або спробуйте маску для сну. Денне світло дає сигнал організму, що зараз день і потрібно щось негайно робити. Це збиває денні і нічні ритми.

Якщо в регіоні, де ви перебуваєте - часті нічні тривоги і ви постійно бігаєте в коридор/сховище, оберіть хоча б пару днів, коли ви облаштуєте собі комфортне спальне місце прямо в цьому безпечному місці. Благо є дуже комфортні надувні матраци, які вміщуються в коридорі. Це дасть можливість безперешкодно висипатись хоча б декілька разів на тиждень.

Якщо ви все спробували, а зі сном не стає краще - зверніться до лікаря, який допоможе розібратися з безсонням чи за потреби проконсультує стосовно медикаментозного лікування.

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