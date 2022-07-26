Як вивести іржу з одягу, металу, плитки, ванни, машини: народні засоби та хімія

Плями іржі можна зустріти повсюди. Вона буквально роз'їдає метал, шкодить автомобілям, з'являється у ванній кімнаті та навіть псує тканину. Читайте в матеріалі ТСН.ua, чим вивести іржу з одягу, металу, машини, ванни, плитки та інших поверхонь.

Чим відіпрати іржу з одягу

Здається, що пляма іржі на улюбленій футболці чи джинсах може стати справжнім вироком. Однак не варто поспішати позбутися пошкодженої речі, адже є способи, які підкажуть, як вивести іржу з одягу. Навіть якщо це делікатний матеріал.

Народні засоби

Незалежно від матеріалу, можна скористатися одним з народних методів боротьби з іржею на тканині. Вони вважаються більш безпечними за хімію:

Оцет та сіль - якщо ви не знаєте, чим вивести іржу з джинсів будь-якого кольору, цей варіант вам підійде найкраще. Варто змішати сіль з оцтом, щоб утворилася не надто густа кашка, нанести на плями та залишити на кілька годин. Після цього річ варто сполоснути. Якщо пляма не зникла - процедура повторюється знову. Замочування в оцті - світлий однотонний одяг можна замочити в оцті на 5-10 хвилин (на 1 літр води додається 1 склянка оцту). Не забудьте прополоскати річ. Лимонна кислота - в склянці води потрібно розчинити 1 чайну ложку лимонної кислоти, а потім розігріти розчин на водяній бані. Поки рідина ще гаряча, нею заливається пляма. Потрібно зачекати, поки іржа зникне, а потім прополоскати одяг. Однак цей спосіб зовсім не підходить для синтетичної тканини - вона може "сісти", а колір - потьмяніти. Лимон - простий та досить ефективний спосіб, як вивести іржу з одягу. Потрібно взяти лимон середнього розміру та вичавити з нього сік в склянку з холодною водою. Потім річ з плямою опустити в розчин і залишити на півгодини. Якщо іржа не зникла, можна залишити ще на 20 хвилин. Цей спосіб чудово підходить для всіх видів тканин, навіть для трикотажної. Перекис водню - якщо ви не знаєте, як вивести іржу з тюлю, вам підійде саме цей варіант. Наноситься рідина безпосередньо на пляму, а потім залишається до видалення забрудження.

Мийні засоби проти іржі

Як видалити іржу з одягу за допомогою домашньої побутової хімії? / Фото: Pexels

Деяка домашня побутова хімія також підходить для видалення рудих плям з тканини. Якщо ви гадаєте, чим вивести іржу з одягу, варто звернути увагу на такі засоби:

Зубна паста з фтором - її наносять на плями та залишають на 10 хвилин, потім змивають. Рідина для миття посуду - її потрібно змішати з гліцерином та нанести на пляму, цей варіант найкраще підходить для делікатних тканин. Спеціальні засоби - найкращим способом вивести іржу з одягу залишаються спеціальні засоби, але вони можуть бути небезпечними для деяких типів тканини.

Як вивести іржу з білого одягу

Напевно, з проблемою появи рудих плям на білосніжній тканині зіштовхувалася кожна людина. Складність таких забруднень в тому, що навіть найменша жовтизна на речі буде добре помітна. Тому важливо підійти до прання з особливою уважністю. Як вивести іржу з білого кольору та не пошкодити тканину:

Винна кислота - її варто змішати з сіллю в рівній кількості та розвести водою. Нанести отриману сіміш на пляму, залишити на відкритому повітрі до повного висихання. Лимонна кислота - 20 г кислоти розвести у склянці води. Перелити у емальовану миску, нагріти (до кипіння не доводити). Опустити річ в розчин на 5 хвилин. Можна повторити за необхідності. Лимонну кислоту можна замінити оцтом. Соляна кислота (2% розчин) - опустити одяг в кислоту, зачекати, поки пляма зникне. Потім сполоснути тканину у розчині води та нашатирного спирту (1 літр води - 3 столові ложки спирту). Спеціальні засоби проти іржі - її варто застосовувати лише на застарілих плямах, які вже не можна вивести іншими способами. Підходить лише для щільної бавовняної тканини.

Як вивести іржу з кольорового одягу

На перший погляд здається, що кольоровий одяг приносить менше клопоту, аніж білий. Однак ви можете вивести разом з плямою також і яскравий колір тканини. Що ж робити? Як вивести іржу з кольорового одягу:

Оцтова кислота - потрібно приготувати спеціальний розчин: на 7 літрів води додати 5 ложок оцтової кислоти. Замочити річ на 12 годин, а потім сполоснути. Гліцерин із крейдою - змішати речовини в рівних пропорціях, розбавити водою, щоб вийшла досить густа кашка. Нанести на пляму, залишити на день, а потім прополоскати.

Ці способи досить м'які, а тому підходять навіть для принтованих трикотажних тканин.

Чим вивести іржу з металу

Як вивести іржу з металу народними засобами та хімією? / Фото: Pexels

Плями корозії з'являються на металевих предметах з різних причин, швидко захоплюючи все нові й нові ділянки. Це призводить до руйнування предметів. А тому дуже важливо знати, як відчистити іржу з металу. Для цього можна використовувати як народні засоби, так і різноманітну хімію.

Чим відмити іржу з металу: народні методи

Прості домашні засоби допоможуть швидко та ефективно позбутися рудих плям. Вони чудово підійдуть, якщо ви не знаєте, як зняти іржу з ножа чи іншого металевого приладдя в вашому домі:

Алюмінієва фольга - відрізавши невеликий шматок фольги, потрібно сформувати з неї кульку та очистити поверхню. За допомогою цього методу можна позбутися іржі на прасці, ножах тощо Білий оцет - налити рідину в ємність, куди поміститься пошкоджений метал. Залишити предмет, поки корозія не почне видалятися самостійно. Не забудьте одягнути гумові рукавички, тоді витягніть металевий предмет і почистіть, використовуючи щіточку. Добре промийте і ретельно просушіть. Харчова сода - змішати соду з водою в ємності так, щоб вийшла консистенція густої сметани. Нанести пасту на металеву поверхню, пошкоджену іржею. Залишити на 30 хвилин. Потім протерти металевою щіточкою і промити водою. Лимонна кислота - цей засіб підходить для фарбованих металевих поверхонь, адже після використання фарба не злазить. Спочатку всі деталі потрібно знежирити, потім промити їх мийним засобом. Налити в ємність великого розміру теплої води та додати лимонної кислоти (на 100 мл рідини - 80 г кислоти). Залишити предмет на кілька годин, потім промити і висушити. Щавелева кислота - всі пошкоджені вироби спочатку потрібно знежирити, потім можна приступати до роботи. Однак не забудьте одягнути гумові рукавички та респіратор. В склянці води розвести 5 чайних ложок кислоти. Розчинити і після цього помістити предмети на 20 хвилин у розчин. Також можна обробити окремі місця з іржею за допомогою пензля. Зняти шар корозії металевою щіткою. Промити водою. Соляна кислота - вам знадобляться гумові рукавички, багато води та ганчірки. Спочатку потрібно обробити соляною кислотою всі ділянки з іржею. Натирати варто так, наче ви поліруєте поверхню. Через 30 хвилин сполоснути у великій кількості води. Перекис водню - розчинити 50 мл перекисю водню у 3 л води. Замочити інструменти чи інші предмети на півгодини. Якщо виріб надто великий, можна нанести розчин за допомогою звичайної губки до посуди (не забудьте одягнути рукавички). Сполоснути.

Як вивести іржу з металу за допомогою хімії

Домашня побутова хімія також допомагає вивести іржу з металу. Що можна використовувати:

Засіб для чищення унітазів - до його складу завжди входить кислота або луг, а вони роз'їдають корозію. Дуже важливо використовувати засіб дуже акуратно, не забудьте взяти гумові рукавички та респіратор. Гель або рідину наливають на плями іржі, натирають за допомогою металевої щітки, а потім промивають водою. Антикорозійний засіб - цей метод швидко прибере іржу практично з будь-якого виробу. Також на поверхні сформується захисна плівка, яка буде захищати від подальшого пошкодження. Використовувати лише згідно з інструкцією від виробника.

Як видалити іржу з ванни, раковини та унітазу

Як вивести іржу з унітазу, раковини, ванни? / Фото: Pexels

Плями корозії роблять навіть чисті ванну, раковину чи унітаз на непривабливими. Видалити їх досить складно і часто потрібно використовувати спеціальні засоби. Але якщо ви не хочете або не можете чистити ці поверхні хімією, можна скористатися народними рецептами:

Сіль із лимоном - якщо ви не знаєте, як вивести іржу з унітазу, цей спосіб вам точно знадобиться. Підійде свіжий або куплений в магазині лимонний сік. Додайте до нього сіль, щоб утворилася паста. Нанесіть її на плями і залишіть на кілька годин (а краще на ніч). Потім очистіть за допомогою йоршика чи іншої щітки. Промийте водою. Сода - у воду потрібно додати харчову соду до консистенції пасти. Нанести на ніч на уражені ділянки, потім видалити бруд за допомогою ганчірки чи губки. Для більш легкого видалення іржі доливайте воду.

Як обробити іржу на машині в домашніх умовах

Як вивести іржу на машині в домашніх умовах? / Фото: Pexels

Видалити іржу з кузова своїми руками досить важко. Але якщо ви не маєте можливості звернутися до професіоналів, можна використати такі способи:

Механічне оброблення - потрібен лише інструмент для шліфування з застосуванням абразивних матеріалів. Можна використовувати наждачний папір різної щільності. Але такий метод вимагає немало часу, а тому підходить лише для видалення окремих плям корозії. Якщо іржі багато, доцільніше використовувати електроінструмент (болгарка, полірувальна машина, дриль). Хімічне видалення - в магазинах продаються спеціальні перетворювачі іржі для автомобілів. Використовувати їх слід згідно з інструкцією.

Як вивести іржу з велосипеда

Корозія часто виникає і на металевих деталях велосипеда. Щоб ваш двоколісний транспортний засіб прослужив набагато довше, потрібно знати, як вивести іржу з велосипеда. В цьому випадку можна використовувати народні засоби та хімію:

Харчова сода - допомагає позбутися слабких забруднень. Потрібно взяти соду та воду (в рівній кількості), щоб утворилася густа паста. Можна додати лимонної кислоти. Нанести на іржу за допомогою губки. Залишити на 15-20 хвилин, а потім зчистити металевою щіткою. Залишити ще на 15 хвилин і змити водою. Кока-кола і сіль - якщо плям небагато, цей метод також допоможе. Потрібно взяти суміш з трьох частин солі та частини лимонного соку. Розчин нанести на іржу, залишити на 20-30 хвилин, потім змити. Кока-кола чудово знімає корозію зі знімних деталей. Їх потрібно покласти в ємність з цим напоєм. Залишити на годину. Оцет - підходить проти стійкої корозії. Столовий оцет 9% потрібно залити в пульверизатор, додати 100 мл води та 1 чайну ложку соди. Нанести розчин та залишити на 15 хвилин. Потім змити водою і насухо протерти ганчіркою.

Чим вивести іржу з плитки

Чим вивести іржу з плитки? / Фото: Pexels

Тут все залежить від матеріалу, з якого виготовлена сама плитка. Якщо це бетон або цемент, підійдуть такі методи:

Лимонний сік - видавити в ємність сік з одного середнього лимона, вилити на пляму. Залишіть на кілька хвилин. Після цього очистіть поверхню металевою щіткою. Промийте. Оцет - залийте підлогу оцтом, залишіть на кілька хвилин, щоб він просочився. Очистіть щіткою з металевими ворсинками, промийте водою.

Кахельну плитку можна очистити за допомогою таких народних засобів: