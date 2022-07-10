Як вивести плями від поту та дезодоранту: 10 дешевих та дієвих засобів

Щоб впоратися з плямами, не обов'язково купувати дорогі засоби для їх виведення. Як використовувати для виведення доступні засоби - соду, лимонний сік, сіль, оцет - читайте у матеріалі ТСН.ua

Пам'ятайте, речі з плямами не можна прати у гарячій воді, від цієї плями лише закріпляться. Крім того, всі способи краще спочатку випробувати на непомітній ділянці одягу.

Лимонний сік

Можна використовувати для темних або різноколірних тканин, якщо впевнені, що вони забарвлені стійкою фарбою.

Сік лимона здатний вивести лише свіжі плями. Для застарілих цей спосіб не підійде.

Видавити лимон на пляму, Плями повинні бути повністю вкриті соком. Залишіть на 2–10 хвилин у залежності від ступеня забруднення. Потім прополощіть одяг у прохолодній воді.

Засіб для миття посуду

Потрібно брати такий засіб для миття посуду, у складі якого є гліцерин. Саме він бореться із плямами.

Прозорий засіб для миття посуду підходить для світлих речей, для темних та різнобарвних - будь-який засіб для миття посуду.

Товстим шаром нанесіть засіб на плями та потріть вологою губкою. Залишіть на 30-60 хвилин і виперіть річ вручну.

Аспірин

Ацетилсаліцилова кислота підходить для світлих, темних та різноколірних тканин.

Подрібніть 2 таблетки аспірину та розчиніть його у 1/2 склянки прохолодної води. Змочіть розчином плями, потріть зубною щіткою і залиште на 2-3 години.

Прополощіть і виперіть річ вручну або в пральній машині. Якщо плями старі, під час полоскання можна намилити їх господарським милом або милом-засобом для виведення плям і ретельно потерти.

Оцет

Оцет не можна наносити на білі речі, інакше на них залишаться жовті сліди, тому цей засіб підходить для темних та кольорових тканин.

Змочіть ватний диск 9% оцтом та протріть забруднені ділянки. Дуже важливо, щоб тканина добре просочилася кислотою. Залишіть на кілька годин, а якщо плями старі, то на всю ніч. Потім виперіть в пральній машині.

Господарське мило

Мило добре дає раду зі свіжими забрудненнями та підходить для всіх тканин.

Натріть шматок мила на великій тертці та розчиніть стружку, що вийшла, в тазику з теплою водою. Потріть плями милом, замочіть річ у тазику на кілька годин і випріть.

Сода

Харчова сода - це натуральний очищувач, підходить для світлих тканин.

Розведіть 4 столових ложки соди у ½ склянки холодної води, щоб вийшла густа паста. За потреби додайте ще соди. Увітріть пасту у пляму та залиште на кілька годин до висихання. Потім добре потріть плями зубною щіткою, щоб зчистити соду, і прополощіть річ у прохолодній воді.

Аміак

Це дуже потужний засіб, що дає раду навіть із застарілими плямами. Але використовувати його можна лише за крайньої потреби. Тривала дія аміаку на тканину може її деформувати. Підходить для світлих, темних та різноколірних тканин, Перед використанням потрібно одягнути рукавички.

Змішайте аміак і воду в пропорції 1:1. Змочіть у розчині губку і потріть плями. Залиште на кілька хвилин, прополощіть і виперіть вручну або в пральній машині.

Сіль

Ефективний засіб, який знайдеться у кожного на кухні, але наносити сіль можна лише на грубі світлі, темні та різноколірні тканини.

Увітріть 1-2 чайні ложки солі у плями та залиште на 10-12 годин. Потім почистьте ці місця щіткою та випріть одяг у пральній машині.

Сіль та господарське мило

У такому поєднанні сіль можна використовувати й для делікатних тканин. Підходить для світлих, темних та різноколірних речей.

Розчиніть господарське мило у теплій воді та замочіть у ній річ на 10 хвилин. Розведіть 1 чайну ложку солі в 1 склянці холодної води, змочіть розчином губку і добре протріть забруднені ділянки. Через 15 хвилин виперіть річ вручну або в пральній машині.

Перекис водню

Перекис водню підходить для світлих тканин. Можна просто нанести на пляму, залишити на кілька годин і прополоскати. Але є ще ефективніший метод.

Змішайте 2 столові ложки соди та 1 чайну ложку засобу для миття посуду. Нанесіть суміш на пляму, рясно полийте перекисом водню і залиште на 1,5-2 години.

Потім ретельно прополощіть річ і виперіть вручну або в пральній машині.

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