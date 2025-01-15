Як вивести плями з дитячого одягу без хімії: чотири корисних лайфгаки

На дитячому одязі завжди з'являється багато плям, які досить важко вивести, адже використовувати хімічні засоби не хочеться.

Чим вивести плями від ягід чи фруктів

Ось що потрібно робити, якщо на дитячому одязі з'явилися плями від фруктів чи ягід:

замочіть пошкоджену річ у холодній воді на 15 хвилин;

ретельно потріть пляму господарським милом і залиште ще на 10 хвилин;

сполосніть водою (лише холодною), а після цього можете випрати у пральній машині.

Що робити, якщо з'явилися плями крові

Якщо річ світлого кольору, можна налити на пляму перекис водню та протерти м'якою щіткою. Потім просто просушіть феном. Якщо пляма все ще залишається, потрібно додатково випрати в теплій воді.

Як вивести пляму від трави чи землі

Спочатку промокніть місце вологою тканиною — вона вбере в себе весь бруд. Після цього:

обробіть оцтом або лимонним соком;

залиште на 20-30 хвилин, а тоді промийте під холодною водою.

За необхідності можна додатково випрати.

Якщо на дитячому одязі з'явилася пляма від кави чи чаю

Спочатку потрібно розчинити 1 столову ложку солі у склянці води. Змочіть у цьому розчині ватний диск і злегка протріть пляму. Далі потрібно лише випрати звичайним способом.

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