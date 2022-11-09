Як вивести запах цвілі з одягу: народні засоби, які точно допоможуть

Така проблема особливо часто зустрічається в приватних будинках та приміщеннях з підвищенною вологістю. Навіть зберігаючись в шафі, одяг може ставати вологим і потім мати запах цвілі. Як його вивести - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чому з'являється запах цвілі

Якщо за одягом неправильно доглядали, на речах може утворюватися запах цвілі. Ось можливі причини такої проблеми:

після прогулянки в сиру чи снігову погоду верхній одяг не сушиться;

після прання речі відразу складають і не сушать;

в кишенях залишається їжа або інше сміття;

в приміщенні висока вологість повітря;

немає провітрювання в будинку.

На повністю висушених речах практично ніколи не з'являється запах цвілі. Тому дуже важливо правильно сушити одяг після прання тощо.

Чим вивести запах цвілі на одязі: народні методи

За допомогою засобів, які є в кожному домі, можна без проблем прибрати запах цвілі. Однак, якщо ви вирішили використовувати народні методи, спочатку перевірте їх дію на невеликій частині тканини. Якщо вона не буде пошкоджена, можете починати повне очищення.

Використовувати народні засоби можна в залежності від того чи іншого виду тканин:

Вид тканини Засоби Білі аскорбінова кислота;

перекис водню;

аміак;

оцет. Темні та кольорові спирт;

сода;

картопляний крохмаль;

мелена кава. Шуби, шерсть засоби для хімчищення;

нашатирний спирт, оцет;

горілка.

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Також для профілактики утворення запаху цвілі можете покласти в шафу мішечок з рисом та сіллю. Вони будуть вбирати зайву вологість.

Як вивести запах цвілі в залежності від засобу

Як вивести запах цвілі в залежності від засобу / Фото: Pexels

Сода - цей засіб допоможе усунути невеликі плями, а також прибрати запах цвілі. Для цього потрібно: соду змішати з водою, щоб отримати досить густу кашку. Нанести її на пляму, залишити на 15-30 хвилин. Потім випрати як зазвичай. Аскорбінова кислота - кисле середовище також може очистити брудні речі і подарувати їм свіжий запах надовго. Використовувати її потрібно разом зі спиртом, тоді ефективність буде набагато вищою. Для цього потрібно: 1 чайну ложку кислоти розчинити у 50 мл спирта. Розчин наносять на плями за допомогою вмоченої в ньому ганчірки, а потім залишають на 30-60 хвилин. Після цього одяг потрібно випрати. Картопляний крохмаль - цей продукт відомий своєю здатністю добре поглинати запахи. Для цього: розсипте його по всій лицьовій стороні виробу, залишіть на півгодини. Після цього добре витрусіть. Мелена кава - не поспішайте викидати кавову гущу після випитої чашки улюбленого напою. Нанесіть її на плями бруду на одязі, а потім залишіть на кілька годин до повного висихання. Залишки можна стряхнути щіткою. Потім одяг потрібно обов'язково випрати. Сильні неприємні запахи точно вивітряться. Аміак або нашатирний спирт - швидко усунуть запах цвілі з одягу. Розчин нашатирю готується з розрахунку на 1 літр води 10 мл спирту. Потім речі потрібно замочити в цій рідині на 5-15 хвилин і випрати як зазвичай. Горілка, спирт - позбавлять від неприємного запаху та освіжать одяг. До 70-100 мл води потрібно додати 2 столові ложки горілки. Суміш влити в пульверизатор і обприскати нею річ. Дати полежати виробу 20-30 хвилин, а потім випрати з порошком. Перекис водню - можна використовувати лише на світлих чи білих речах. Розвести 3% розчин перекису водню у воді (співвідношення 1:2). Нанести рідину на ганчірку, обробити всі плями та місця, де ви бачите цвіль. Дати полежати 10-15 хвилин, а потім випрати. Оцет - до прального порошку додайте 9% оцет. Ви повинні отримати сметаноподібну масу. Нанести на одяг і прати в машині як зазвичай.

Профілактика появи запаху цвілі

Щоб одяг не мав запаху цвілі, потрібно знати, як правильно за ним доглядати. Рекомендуються такі способи:

скаладти в шафу речі лише після того, як вони повністю висохли;

1-3 рази на день провітрювати приміщення протягом 15 хвилин;

кожні два тижні прати одяг з використанням соди.

Не забувайте слідкувати за станом шаф і тих меблів, де ви зберігаєте речі. Що потрібно робити:

регулярно прибирати на поличках, провітрювати їх;

протирати шафи всередині з використанням дезінфікуючих засобів;

рушники, постільну білизну, регулярний і чистий одяг зберігати окремо;

прасувати речі перед тим, як покласти їх до шафи;

прати сезонний одяг перед тривалим зберіганням.

Іноді полички в старих шафах починають неприємно пахнути від старості і цей запах "переходить" на одяг, який там зберігається. В цьому разі краще замінити старі полички або меблі.