Як вивести жуйку з одягу в домашніх умовах: холодні та гарячі методи

Бувають неприємні ситуації, коли жуйка прилипає до одягу. Спроби просто відчистити її ні до чого не приведуть: або ви пошкодите тканину, або до плями додасться ще й бруд. Як вивести жуйку з одягу в домашніх умовах без наслідків - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Звичайно, в ідеалі найкраще відразу віддати зіпсовану річ до хімчистки, де пляму оброблять спеціальними засобами, які не зашкодять навіть найтоншій тканині. Однак, якщо такої можливості немає, підійдуть і народні методи. Потрібно лише знати, чим вивести жуйку з одягу.

Як відчистити жуйку з одягу: холодні методи

Заморозити - річ потрібно покласти до поліетиленового пакета, щоб жуйка залишилася зверху. Ретельно слідкуйте, щоб вона не прилипла до інших ділянок тканини. Пакет потрібно покласти до морозильной камери та залишити його на 1-2 години. Коли жуйка замерзне, вона відстане сама, без будь-яких зусиль. Якщо все ж залишиться пляма від неї, варто використати інші методи, які також тут будуть описані. Обробити льодом - якщо у вас не виходить покласти річ до морозильної камери, жуйку можна заморозити за допомогою шматочка льоду. До плями треба прикласти лід або покласти багато льоду до поліетиленового пакета та залишити тканину всередині. Потримайте, поки жуйка не затвердіє. Тоді її можна буде зняти руками або за допомогою жорсткої щітки.

Зверніть увагу, що лід допоможе впоратися з плямою від жуйки на килимі, дивані та верхньому одязі.

Гарячі методи, щоб вивести жуйку з одягу

Як вивести жуйку з одягу: гарячі методи / Фото: Pexels

Окріп - цей метод може бути небезпечним, тому виконувати процедуру краще вдвох. Спочатку закип'ятіть чайник. Після цього одна людина наливає окріп на пляму, а інша - відчищає жуйку за допомогою жорсткої щітки. Якщо у вас немає помічника, воду краще нагріти в каструлі, а потім опустити всередину частину одягу з жуйкою. Прокип'ятіть кілька хвилин, потім відчистіть жуйку гострим предметом. Фен - цей пристрій також допоможе розігріти жуйку, яка вже прилипла до тканини. Після цього ви легко відчистите її від одягу. Праска - спочатку на пляму потрібно покласти серветку або марлю, а зверху провести розігрітою праскою. Гумка залишиться на серветці або марлі.

Зверніть увагу, що кип'ятіння підходить не для всіх видів тканин. А феном чи праскою ви зможете відчистити саму жуйку, але пляма від неї залишиться. Її потрібно буде додатково прати.

Як вивести жуйку з одягу: відео

Чим вивести жуйку з одягу: інші дієві методи

За допомогою гарячого та холодного методу можна видалити лише саму жуйку, а ось щоб від неї не залишилася пляма, потрібно тканину випрати. Спосіб багато в чому залежить від матеріалу.

Просто випрати - зробіть це перш ніж вжити більш радикальних методів. Якщо ж вивести пляму звичайними засобами для прання не вдасться, тоді можна переходити до інших. Спеціальний спрей - відвідайте звичайний господарський магазин, щоб придбати спеціальний засіб. Його наносять на забруднену ділянку, чекають певний час (описано в інструкції) та видаляють бруд тупим боком ножа чи щіткою. Оцет - розігрійте його, вмочіть жорстку щітку та протріть нею забруднену ділянку. Якщо оцет вже охолов, а жуйка все ще на місці - нагрійте рідину знову. Далі просто виперіть джинси. Рідина для зняття лаку (ацетон) - пляму можна обробити ще й цим засобом, зачекати, поки забруднення не відійде, а тоді випрати річ.

Це може здаватися дивним, але жуйку можна видалити з одягу за допомогою іншої жуйки. Розжуйте жувальну гумку, прикріпіть до плями, а потім прокатайте по тканині. Якщо робити це швидко, то забруднення прилипне до свіжої жуйки та відстане.