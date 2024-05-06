Як військовий на "нулю": яка зарплата у Шмигаля, Федорова та Верещук (дані)

Зарплата урядовців складається із посадового окладу та плати за час відрядження.
Уряд оприлюднив зарплати прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та віцеміністрів за квітень.
Дані заробітної плати показали на сайті Кабміну.
Відповідно до статистики, прем'єр за минулий місяць отримав без податків 77 404,77 гривні.
Зазначається, що заробітна плата становила 96 155,00 гривень, у тому числі:
- посадовий оклад – 48 077,50 гривні;
- заробітна плата за час відрядження – 48 077,50 гривні.
Сума утриманих податків складала 18 750,23 гривні.
Яка зарплата у віцепрем'єрів
Перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Свириденко Ю.В. отримала 72 207,39 гривні.
Нарахована заробітна плата – 89 698,62 гривні, у тому числі:
- посадовий оклад – 43 706,82 гривні;
- заробітна плата за час відрядження – 34 965,44 гривні;
- допомога з тимчасової непрацездатності за рахунок організації – 11 026,36 гривні;
Сума утриманих податків складала 17 491,23 гривні.
Фактично отримана віцепрем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Кубраковим О. М. заробітна плата становила 77 404,77 гривні.
Нарахована заробітна плата – 96 155,00 гривень, у тому числі:
- посадовий оклад – 74301,59 гривні;
- заробітна плата за час відрядження – 21853,41 гривні.
Сума утриманих податків складала 18 750,23 гривні.
Отримана віцепрем’єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиною О. В. заробітна плата становила 80 842,68 гривні.
Нарахована заробітна плата – 100 425,70 гривні, у тому числі:
- посадовий оклад – 83 042,95 гривні;
- заробітна плата за час відрядження – 17 382,75 гривні.
Сума утриманих податків складала 19 583,02 гривні.
Віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук І. А. отримала 77 404,77 гривні.
Нарахована заробітна плата – 96 155,00 гривень, у тому числі:
- посадовий оклад – 65 560,23 гривні;
- заробітна плата за час відрядження – 30 594,77 гривні.
Сума утриманих податків складала 18 750,23 гривні.
Віцепрем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Федоров М. А. заробив 77 404,77 гривні.
Нарахована заробітна плата – 96 155,00 гривень, у тому числі:
- посадовий оклад – 96 155,00 гривень.
Сума утриманих податків складала 18 750,23 гривні.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві фінансів розсекретили зарплати чиновників. Де їх можна подивитись - читайте ТУТ.
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