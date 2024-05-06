Як військовий на "нулю": яка зарплата у Шмигаля, Федорова та Верещук (дані)

Зарплата урядовців складається із посадового окладу та плати за час відрядження.

Уряд оприлюднив зарплати прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та віцеміністрів за квітень.

Дані заробітної плати показали на сайті Кабміну.

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Відповідно до статистики, прем'єр за минулий місяць отримав без податків 77 404,77 гривні.

Зазначається, що заробітна плата становила 96 155,00 гривень, у тому числі:

посадовий оклад – 48 077,50 гривні;

заробітна плата за час відрядження – 48 077,50 гривні.

Сума утриманих податків складала 18 750,23 гривні.

Яка зарплата у віцепрем'єрів

Перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Свириденко Ю.В. отримала 72 207,39 гривні.

Нарахована заробітна плата – 89 698,62 гривні, у тому числі:

посадовий оклад – 43 706,82 гривні;

заробітна плата за час відрядження – 34 965,44 гривні;

допомога з тимчасової непрацездатності за рахунок організації – 11 026,36 гривні;

Сума утриманих податків складала 17 491,23 гривні.

Фактично отримана віцепрем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Кубраковим О. М. заробітна плата становила 77 404,77 гривні.

Нарахована заробітна плата – 96 155,00 гривень, у тому числі:

посадовий оклад – 74301,59 гривні;

заробітна плата за час відрядження – 21853,41 гривні.

Сума утриманих податків складала 18 750,23 гривні.

Отримана віцепрем’єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиною О. В. заробітна плата становила 80 842,68 гривні.

Нарахована заробітна плата – 100 425,70 гривні, у тому числі:

посадовий оклад – 83 042,95 гривні;

заробітна плата за час відрядження – 17 382,75 гривні.

Сума утриманих податків складала 19 583,02 гривні.

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Віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук І. А. отримала 77 404,77 гривні.

Нарахована заробітна плата – 96 155,00 гривень, у тому числі:

посадовий оклад – 65 560,23 гривні;

заробітна плата за час відрядження – 30 594,77 гривні.

Сума утриманих податків складала 18 750,23 гривні.

Віцепрем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Федоров М. А. заробив 77 404,77 гривні.

Нарахована заробітна плата – 96 155,00 гривень, у тому числі:

посадовий оклад – 96 155,00 гривень.

Сума утриманих податків складала 18 750,23 гривні.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві фінансів розсекретили зарплати чиновників. Де їх можна подивитись - читайте ТУТ.

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