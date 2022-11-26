Як вижити в умовах блекауту без тепла, води, каналізації: лайфгаки від тренера -«екстремала»

Поради як вижити без струму, тепла, центиралізованого водопостачання, що робити, якщо не буде працювати каналізація від досвідченого екстремала читайте в матеріалі ТСН.ua

Якщо через постійні обстріли інфраструктури України, струму не буде тривалий час, будинки в містах залишаться без опалення, води та каналізації. Щоб пережити цей період, потрібно знати як діяти. Порадами як обійтися без основних благ цивілізації, ділиться мандрівник екстремал, блогер Гліб Скоробогатов

Як вижити без тепла

Придбайте матеріал, що відбиває тепло та прикріпіть його за батареєю.

Утепліть вхідні двері. Якщо вхідні двері не подвійні, повісьте дві ковдри, паралельно до дверей , Таким чином вони не пропускатимуть холод, коли ви відчиняєте двері.

Якщо вхідні двері не подвійні, , Таким чином вони не пропускатимуть холод, коли ви відчиняєте двері. Утепліть місце, де ви спите. Покладіть під ліжко килим, настил, який би не пропускав холод. Можна на самому ліжку під простирадло покласти каримат зі сріблястою поверхнею., щоб вона відбивала тепло. Стіну, біля якої стоїть ліжко утепліть килимом або тепловідбивальним матеріалом. Якщо ліжко стоїть у кутку, утепліть обидві стіни.

Покладіть під ліжко килим, настил, який би не пропускав холод. Можна на самому ліжку під простирадло покласти каримат зі сріблястою поверхнею., щоб вона відбивала тепло. Стіну, біля якої стоїть ліжко утепліть килимом або тепловідбивальним матеріалом. Якщо ліжко стоїть у кутку, утепліть обидві стіни. Щоб убезпечити оселю від пожежі при користуванні свічкою поставте її у банку, з налитою на кілька сантиметрів водою. В такому разі, навіть якщо банка перекинеться, вода загасить полум’я.

поставте її у банку, з налитою на кілька сантиметрів водою. В такому разі, навіть якщо банка перекинеться, вода загасить полум’я. Ефективніший та безпечніший варіант для обігріву – нагрітий на газу металевий предмет, наприклад, гиря. Якщо такий металевий предмет помістити у відро з піском, тепло можна буде отримувати протягом 2-3 годин.

на газу наприклад, гиря. Якщо такий металевий предмет помістити у відро з піском, тепло можна буде отримувати протягом 2-3 годин. Якщо ви користуєтеся грілками для обігріву, щоб вода довше була гарячою, додайте у воду кілька ложок солі або прогріту олію.

щоб вода довше була гарячою, додайте у воду кілька ложок солі або прогріту олію. Для води краще купити технічний рукав, користуватись ним зручніше. Він сягає кількох метрів у довжину, його місткість до 200 літрів. З одного кінця його потрібно міцно зав’язати на вузли, з іншого можна буде наливати воду.

Якщо немає води

Багато хто рекомендує використовувати дощову або талу воду. Але, на думку мандрівника, вона може нашкодити, бо вимиває солі з організму. Краще робити з неї «коктейлі». Рецепт такого коктейлю наступний. До 1 л дощової води чи талого снігу додати четвертину ложки соди, стільки ложки солі та одну столову ложку цукру.

Який потрібний бути запас їжі

Тренер наголошує, що потрібно подбати не лише про консерви та хлібці. Важливо, щоб були продукти зі значним вмістом глюкози, на ній людина може прожити дуже довго.

Якщо не працює каналізація

У багатоповерховому будинку, коли не має енергоспоживання, не працює каналізація. Що робити в такому разі — мандрівник пропонує скористатись такою конструкцією. Потрібно взяти сміттєвий пакет, запхнути його у наволочку, тому що сам пакет не витримає навантаження. Цю конструкцію вставити в унітаз. Краї конструкції потрібно прикріпити до унітаза скотчем чи ізострічкою. Всередину налити води із содою (вона допоможе нейтралізувати запах), або ж насипати туди наповнювач для котячого туалету. Після використання саморобного туалету виноситься сміттєвий пакет, наволочка є «багаторазовою місткістю» куди вмонтовується одноразовий пакет.

Чим можна освітлювати

Для освітлення квартири можна використовувати світлодіодні ліхтарі. Ефективнішим буде освітлення якщо джерело світла, той же світлодіодний ліхтар спрямувати на стелю або поставити біля дзеркала, так можна отримати ще більше світла.

Комплект речей для виживання

Гліб Скоробогатов пропонує заздалегідь підготувати декілька комплектів одягу. Комплект один — одяг повсякденний, для роботи та вулиці, сюди можна додати одяг запасний. Комплект номер 2 - для перебування за межами міста, якщо доведеться виїхати. Звичайно він повинний бути сезонним. До нього потрібно додати тривожну валізку з речами з розрахунку на 2 доби, щоб потім не турбувалися, де спати, що їсти, де брати воду і джерела світла.

Як підтримувати зв'язок

Інтернет та телефонний зв’язок також буде відсутній. Тому добре мати радіоприймач. Завдяки йому можна дізнаватись новини та отримуватимете сповіщення про небезпеку.

Якщо ж пощастить і буде слабкий телефонний зв'язок буде, зайдіть у налаштування у телефоні та переведіть його з формату «4G» на «2G». Сигнал покращиться через перехід на простіший режим.

У разі задимлення

Звичайно краще скористатися протигазом. Якщо його немає, можна використовувати фільтр для кави. Якщо прикласти його до рота, можна вільно дихати через фільтр. Захисти очі від їдучого диму можна окулярами для плавання, ніс — фільтрами від невикористаних сигарет. Фільтри потрібно розпушити та вставити по два таких фільтри в обидві ніздрі.

Щоб бути готовим до блекауту, екстремал рекомендує провести його репетицію протягом доби, щоб зрозуміти, чого не вистачає, що покращити. І найголовніше, потрібно усвідомлювати, що такі умови тимчасові.

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