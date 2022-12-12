Як виживають українські мами, які опинились самі з дітьми за кордоном

Ірина Матвієнко – одна з них. Юристка, правозахисниця, журналістка, авторка та ведуча кількох резонансних проєктів на телебаченні. До лютого Ірина активно співпрацювала з Українською Гельсінською Спілкою з прав людини в Україні. Тепер тимчасово відклала правозахисну діяльність заради не менш важливих справ:

"Моїм синам 3 і 5, з чоловіком ми розлучились. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми з дітьми жили у Чернівцях. 28 лютого я зрозуміла, що заради безпеки дітей маю виїжджати з України. Тоді вже почались кілометрові затори на кордоні. Хоч я і маю власне авто, вирішила не гаяти часу і перейшла кордон пішки з двома дітьми на руках. Так ми опинились у Румунії, звідти одразу поїхали до Німеччини".

Зараз Ірина живе в Берліні, організувала житло та соціальні виплати собі та дітям, влаштувала малих у садок. Проте, це не означає, що вільного часу в неї вдосталь.

“Мій старший син зараз один українець у своїй групі в садочку, у нього великі складнощі через мовний бар’єр. Одного разу він сидів голодний, бо не знав, як попросити додати йому молоко в мюслі. До того ж, у нього інвалідність, ДЦП. Він шкутильгає на одну ніжку, через це теж діти не хочуть його приймати. Син дуже страждає через це, не хоче йти в садок. Тому я постійно спілкуюсь з вихователями, психологами, аби налагодити його комунікацію. Ще ми готуємось тут до операції на його ніжці, це складна реабілітація”, – ділиться Ірина.

Молодший син теж потребує уваги, часто хворіє, і це нормально. Жінка зізнається, що часом не витримує навантаження. І якби не дозволяла собі час від часу влаштовувати короткі перерви у графіку мами нон-стоп, уже точно збожеволіла б.

“Перш за все я почала працювати віддалено для України. Це не постійна робота, але маю додаткові гроші, бо соціальних виплат вистачає лише на мінімальні потреби. Так я почала облаштовувати собі затишок, до якого звикла. Я замовляю свічки з України, постільну білизну, книжки. Все, що дає відчуття спокою і повертає мені мене, про яку я часом починаю забувати”.

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Також дуже важливо дбати про своє тіло, радить Ірина. Жінка знайшла у Берліні свого масажиста та терапевта. А за кожної нагоди гуляє місцями, які встигла полюбити в місті:

"Можна сказати, що я адаптувалася тут. Просто прийняла рішення жити тут і зараз. Бо ніхто не може сказати, що буде завтра. Єдине, що поки що не вдається реалізувати на повну – це звичну мені соціальну на громадську активність. Кілька разів мене запрошували на місцеве телебачення як спікерку, але я хочу більшого. Для цього вивчаю німецьку та планую наймати няню для дітей, коли вони краще адаптуються".

“Це нормально – жити не лише для дітей. Навіть під час війни. Навіть, коли ви – єдина опора для своїх дітей, – наголошує психоаналітикиня Анна Кушнерук. – Мами, які виїжджають за кордон і вважають, що вони мають присвятити своє життя дітям, з одного боку, роблять героїчний, людяний вчинок, а з іншого – доросла жінка припиняє жити своїм життям взагалі і присвячує себе обслуговуванню дитячих потреб. І часто буває, що ці потреби мами організовують дитині самі, ніж дитина насправді їх має”.

Таку поведінку мам можна зрозуміти. Жінка вмить втратила всі соціальні ролі, які мала раніше, крім однієї – ролі матері. Тому часто компенсує брак реалізації інших потреб надмірною опікою над дітьми. Але це пастка як для дитини, так і для дорослої жінки.

“Тут рано чи пізно виникне криза і протистояння матері й дитини: “Я заради тебе йду на жертву, може, я би і не виїздила за кордон, якби не ти!”. Так жінка перевантажує дитину необхідністю нести відповідальність за рішення, які приймає сама, – наголошує Анна Кушнерук. – Теза “я роблю це заради дитини” хибна, бо жінка спирається на своє уявлення про дитячі потреби. Адже дитина не просить про переїзд майже ніколи. Але так, відповідальність за безпеку неповнолітньої дитини несе доросла людина”.

На новому місці важливо повернути собі відчуття стабільного життя. Для цього перш за все доведеться прийняти для себе рішення – чи ви перебуваєте за кордоном визначену кількість часу, чи ви налаштовуєтесь на тривале життя там, де ви знаходитесь.

“Допоки рішення не прийнято, допоки мама хитається в своєму виборі і не знає, їхати їй чи не їхати, вона знаходиться у внутрішній кризі невизначеності. І там дуже високий рівень тривожності, за якого наш інтелект знижується. І замість того, щоб думати про якісь конкретні кроки, наприклад, як облаштувати добробут, жінка цілодобово витрачає енергію на рішення, їхати чи залишатися. Немає правильного рішення. Але якщо ви не приймете хоча б якесь, ви не зможете рухатись далі”, – запевняє Анна Кушнерук.

Далі варто намагатись знайти роботу. Не боятися змінювати діяльність. Важливо почати заробляти гроші. Соціальна допомога – це чудово. Але кожна зароблена власноруч копійка дає додаткову порцію поваги до себе. В умовах постійного стресу це надважливо.

“Налагоджуйте соціальні контакти. Спробуйте оточити себе такими людьми, які розділяють ваші цінності. Хай їх буде набагато менше, ніж було вдома, – радить психологиня. – Людська психіка працює таким чином, що ця обмежена кількість людей створить відчуття, що весь світ такий – затишний, дружній, безпечний. Тому подбайте про це особливо ретельно”.

Головне – пам’ятати про те, що життя просто змінило територію вашого перебування, але ви залишаєтеся собою і маєте повне право приймати свої рішення та творити своє сьогодення. Тут і зараз.