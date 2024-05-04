Як визначатимуть придатність до служби в армії: у Міноборони роз’яснили критерії для ВЛК

Головним критерієм придатності до військової служби буде ступінь порушення функцій організму внаслідок певної хвороби. Тобто фізична здатність людини виконувати ту чи іншу роботу попри наявні захворювання визначатиме, який статус вона отримає і де буде проходити службу, в разі визнання придатною.

Після скасування статусу "обмежено придатний" ВЛК, які приймають рішення щодо придатності людини до військової служби, враховуватимуть не лише наявні в неї хвороби, а й порушення функцій організму, що можуть обмежувати фізичні можливості людини.

Про це розповіла директорка Департаменту охорони здоров’я міністерства оборони України Оксана Сухорукова в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Вона пояснила, що при визнанні людини придатною до військової служби, ВЛК зазначатимуть, у яких підрозділах вона може проходити службу.

"Серед придатних є повністю придатні або придатні до служби у певних військових частинах. Разом з тим були переглянуті критерії придатності. Там є поєднання міжнародного класифікатора хвороб 10-го випуску та ступеню порушення функцій", – розповіла Оксана Сухорукова.

У списку захворювань для визначення придатності всі діагнози розбиті на групи, в кожній з яких є кілька категорій.

"Важкий, середній, легкий стан, у зв’язку з цим йде визначення придатності або непридатності або придатності для проходження служби в окремих частинах. Ще раз – залежно від ступеня порушення функцій", – пояснила посадовиця.

Тобто критерії придатності поєднані за принципом "захворювання – ступінь порушення функцій".

"Зокрема в наказі є 86 груп, в яких понад 70 пунктів передбачають пункт "непридатний", в якому близько 5000 діагнозів, а в кожній групі можуть бути як повністю придатні, так і повністю непридатні, знову ж таки, залежно від ступеня порушення функцій", – зауважила Сухорукова.

Щоб пояснити специфіку визначення придатності директорка департаменту навела кілька прикладів:

в анамнезі була виразка шлунка, залишився тільки рубець – людина придатна;

виразкова хвороба мала ускладненням, була проведена хірургічна операція з видалення значної частини шлунку – людина не придатна;

ампутації кінцівок на будь-якому рівні вище зап'ястя або стопи – критерій непридатності;

відсутність або сліпота одного ока – людина не придатна.

Оксана Сухорукова також зазначила, що придатність військовозобов'язаного не визначається на весь період служби. Тому у випадку погіршення стану здоров’я військові мають право на повторне обстеження і зміну статусу. Для цього їм необхідно подати рапорт своєму командиру.

"Своєю чергою, командир військової частини може направити військовослужбовця як на лікування, так і на проходження військово-лікарської експертизи", – пояснила посадовиця.

Нагадаємо, на проходження ВЛК військовозобов'язаних направляють ТЦК, а військовослужбовців – командири частин або заклади охорони здоров'я, де вони проходять лікування або реабілітацію.

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