Як визначити стать дитини без УЗД: за китайським календарем, настроєм, датами народження батьків

Визначити стать дитини допоможе УЗД, але його проводять лише від другого триместру. Існують і народні методи визначення, які, як стверджують в народі, можуть бути не менш точними. Як визначити стать дитини на ранніх термінах вагітності - читайте в матеріалі ТСН.ua.

За формою живота та грудей

В народі кажуть, якщо у вагітної животик "гострий" і стирчить - значить, варто чекати на хлопчика. Часто така форма живота непомітна, якщо дивитися на жінку зі спини.

Якщо животик збільшується в ширину і добре помітний зі спини - можна чекати на дівчинку.

Також може дати підказку симетричність живота. Якщо він випирає в лівий бік - буде дівчинка, а якщо вправий - готуйтеся до хлопчика.

Якщо у жінки молочні залози збільшилися в першій половині вагітності - найвірогідніше, що народиться саме хлопчик. А ось, якщо вони почали збільшуватися вже у другій - означає, що ви чекаєте на дівчинку.

Як визначити стать дитини за датами народження батьків

Кажуть, що дати народження батьків майбутньої дитини також можуть допомогти визначити її стать на ранніх термінах вагітності.

Щоб це зробити, потрібно спочатку розрахувати числа долі. Для цього складіть всі числа дат народження чоловіка та дружини. Наприклад, якщо чоловік народився 1 серпня 1992 року, а дружина 20 березня 1994 року, то отримаємо таке число:

1+0+8+1+9+9+2+2+0+0+3+1+9+9+4=58.

Однак, воно не є кінцевим результатом. Тепер потрібно складати цифри 5 і 8, поки не отримаєте число з відрізка від 1 до 9:

5+8=13. А тому потрібно скласти ще раз: 1+3=4.

Отже, у прикладі число долі дорівнює чотирьом.

Далі потрібно звіритися з табличкою і знайти в ній число, яке у вас вийшло, та місяць зачаття дитини:

Як визначити стать дитини за датами народження батьків / Фото: ТСН.ua

Як кажуть в народі, найбільш точними будуть такі унікальні випадки, коли дата народження обох батьків збігається.

Як визначити стать дитини по крові батьків

Розрахунок в цьому випадку потрібно робити так: вік матері розділити на три, а вік батька на чотири. Залишок порівнюють на ділення, чий більший, малюка такої статі і потрібно чекати.

Також є розрахунок по оновленню крові. Чия кров оновилася пізніше, дитина тієї статі народиться.

Наприклад, якщо майбутній матері 27 років, а батькові 30, розрахунок робиться так:

27/3 = 9 та 30/4 = 7,5

Приклад показує, що кров чоловіка молодша, а тому дитина, скоріш за все, народиться чоловічої статі.

Ще можна визначити стать дитини по групі крові батьків. Тут варто подивитися на таблицю:

Як визначити стать дитини по крові батьків / Фото: ТСН.ua

Народні методи для визначення статі дитини

В народі давно існують прикмети, за якими раніше визначали, хто народиться в сім'ї: хлопчик чи дівчинка. Як визначити стать дитини за народними методами?

Потрібно слідкувати за смаковими вподобаннями вагітної жінки. Наприклад, до вагітності жінка любила їсти солодощі та кисломолочні продукти, а тепер не може навіть глянути на них - буде хлопчик.

Якщо ж майбутня мама полюбляла каву, а під час вагітності почала від неї відмовлятися - варто чекати на дівчинку.

Розповість про стать дитини і емоційний стан вагітної. Кажуть, що якщо жінка стає надмірну емоційною, значить в неї народиться дівчинка. Наприклад, коли вона плаче, а потім через хвилину вже може сміятися.

Спокій, який нагадує байдужість, вказує на те, що народиться хлопчик.

Як визначити стать дитини за китайським календарем

Як визначити стать дитини за китайським календарем / Фото: ТСН.ua

Існує китайський календар вагітності, який також допоможе визначити стать дитини без УЗД. Потрібно знати вік матері і місяць, коли було зачато дитину.

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