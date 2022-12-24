Як ворожили на Різдво: щоб притягнути гроші та дізнатися ім'я судженого

Весь період різдвяно-новорічних свят дівчата ворожили. Намагалися різними способами дізнатися ім'я того, за кого вийдуть заміж, а також притягнути багатство. ТСН.ua розповідає, як ворожили на Святвечір та Різдво.

Ворожіння на Різдво на судженого

Перед сном — казали, якщо дівчина покладе перед сном під подушку хліб та ножиці, то уві сні до неї завітає майбутній чоловік. За допомогою миски з водою — потрібно взяти миску з водою та невелику дерев'яну паличку. Перед сном покласти паличку у воду і промовити "Суджений, прийди мене через місток перевести". Хто насниться, той і вас суджений. На заміжжя — дівчата напередодні Святвечора виходили надвір, знімали лівий черевик та кидали його у браму. Якщо черевик впав носком до брами, дівчина ще не скоро вийде заміж, а якщо носком в будь-яку іншу сторону, чекати їй на судженого вже цього року. На ім'я судженого — вранці на Різдво дівчина виходила надвір, йшла вулицею і запитувала ім'я першого чоловіка, який їй трапився. Так будуть звати і її чоловіка. На склянках води — потрібно було взяти чотири склянки з водою (однакові), в одну додати трохи вина, в іншу сіль, в третю мед, а в останню лимонну кислоту. Потім інша дівчина склянки переміщає і накриває скатертиною. Потрібно вибрати наосліп склянку (з вином — чоловік буде питущим, з медом — добрим, з сіллю — принесе багато сліз, а з лимонною кислотою — ще не скоро дівчина вийде заміж).

Як ворожили на майбутнє

На яблуках — після Святвечора дівчина брала яблуко, розрізала його навпіл. Якщо зірочка всередині виявилася правильної форми, наступного року вона буде щасливою. На нитках — потрібно було взяти три нитки (білу, червону та чорну) і три голки. Кожну нитку вставити у голку і попросити когось іншого обережно продіти голки в одяг на спині, щоб ви не побачили, в якій послідовності це було зроблено. Потім витягнути одну нитку (червона — вийдете заміж і народите дитину цього року, біла — заміж ще не скоро, чорна — краще зараз зайнятися чимось іншим).

Ворожіння на Святвечір на бажання

З кішкою — потрібно загадати бажання і покликати кішку. Якщо вона переступить поріг кімнати лівою лапкою — бажання здійсниться. З обручкою — для цього ворожіння візьміть нитку, тарілку та сімейну обручку. На дно тарілки налийте води, обручку повісити на нитку, а потім почати легенько гойдати над водою. Тоді задайте запитання, яке вас цікавить. Дивіться на обручку, якщо її рух паралельно вам — відповідь позитивна, а якщо перпендикулярно, то негативна.

Як ворожили на гроші в Різдво

Потрібно було підготувати банкноти різного номіналу. Потім звернути їх у трубочку і покласти у мішок. В ніч проти Різдва витягнути з мішочка одну банкноту наосліп. Розгорніть її: чим вищий номінал банкноти, тим вдалішим буде рік.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.