Як вплине на військову підтримку України зміна спікера Палати представників США: відповідь експерта

Процедурні труднощі можуть бути, але допомога Україні нікуди не подінеться, вважає експерт.

Новий Спікер Палати представників США не змінить фундаментальних речей, які стосуються фінансової допомоги Україні.

Про це заявив політолог із Вашингтону Андрій Піонтковський на телеканалі "Еспресо".

Які вимоги США ставлять перед Україною

"Не будемо перебільшувати роль спікера Палати представників США. Вона важлива у процедурних питаннях. Він може затягувати, але він не змінить фундаментальних речей, які стосуються фінансової допомоги Україні. За неї виступають 3/4 членів Палати представників. Всі демократи - 100%, і як мінімум приблизно половина республіканців", - зазначив він.

За його словами, за Україні голосуватимуть за умови якщо буде контроль.

"Цю пісню нам два роки співають всі путінські агенти", - зауважив Піонтковський.

Крім того, він зазначив, що процедурні труднощі можуть бути, але допомога Україні нікуди не подінеться.

"А друга умова, що президент Байден має окреслити чітку мету цієї допомоги. Вважаю, що за Байденом це не затримається. Тим більше, що в його історичній промові він говорив про те, що допомога надається Україні для того, щоб вона змогла викинути російських агресорів з усієї території", - додав він.

Зауважимо, що республіканець Майк Джонсон став новим спікером Палати представників у Конгресі США. Його вважають одним з найбільш відданих прихильників колишнього президента США Дональда Трампа. В ОП пояснили, чи вплине це на підтримку України Америкою та як будуватимуться відносини з новим спікером.

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