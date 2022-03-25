Як впоратися з безсонням в умовах війни: прості поради

Ноги тримайте у теплі - так ви сигналізуєте мозку, що настав час спати.
Центр протидії дезінформації при РНБО України наводить кілька порад як впоратися з безсонням.
Про це йдеться у відповідному повідомленні у Facebook.
Безсоння - це одна з природних захисних реакцій організму на перебування у небезпеці.
Отже, як впоратися з ним:
- лягайте у ліжко, коли відчуваєте сонливість;
- провітрюйте приміщення перед тим, як лягаєте, оптимальна температура - 18-20°C;
- протягом дня робіть фізичні навантаження, але не менше, ніж за три години до початку сну; фізичні навантаження допомагають боротися з гормоном стресу;
- вечеря має бути легкою, щоб не сповільнювати вироблення гормону мелатоніну, завдяки якому ми спимо;
- у другій половині дня віддайте перевагу теплій воді, трав’яного чаю замість чорного, зеленого чи кави;
- ноги тримайте у теплі - так ви сигналізуєте мозку, що настав час спати;
- робіть дихальні вправи для розслаблення м’язів тіла;
- використовуйте «білий шум», що допомагає навіть малюкам;
- відновлюйте рутину мирного часу.
"Бажаємо вам швидко засинати, адже сон - це запорука здоров’я!", - йдеться у повідомленні.
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