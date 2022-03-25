Як впоратися з безсонням в умовах війни: прості поради

Як впоратися з безсонням в умовах війни: прості поради

Ноги тримайте у теплі - так ви сигналізуєте мозку, що настав час спати.

Центр протидії дезінформації при РНБО України наводить кілька порад як впоратися з безсонням.

Про це йдеться у відповідному повідомленні у Facebook.

Безсоння - це одна з природних захисних реакцій організму на перебування у небезпеці.

Отже, як впоратися з ним:

лягайте у ліжко, коли відчуваєте сонливість;

провітрюйте приміщення перед тим, як лягаєте, оптимальна температура - 18-20°C;

протягом дня робіть фізичні навантаження, але не менше, ніж за три години до початку сну; фізичні навантаження допомагають боротися з гормоном стресу;

вечеря має бути легкою, щоб не сповільнювати вироблення гормону мелатоніну, завдяки якому ми спимо;

у другій половині дня віддайте перевагу теплій воді, трав’яного чаю замість чорного, зеленого чи кави;

ноги тримайте у теплі - так ви сигналізуєте мозку, що настав час спати;

робіть дихальні вправи для розслаблення м’язів тіла;

використовуйте «білий шум», що допомагає навіть малюкам;

відновлюйте рутину мирного часу.

"Бажаємо вам швидко засинати, адже сон - це запорука здоров’я!", - йдеться у повідомленні.

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