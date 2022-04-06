Як впоратися з тугою за домівкою: практичні поради

Смуток за домом - це природна реакція людини.
Центр протидії дезінформації при РНБО України у Telegram-каналі наводить кілька порад, яким чином впоратись із тугою за домівкою.
Тривала війна може викликати втому, зневіру та апатію. Але не дозволяйте війні оселитися всередині себе.
Смуток за домом - це природна реакція людини.
Як впоратись з тугою за домом:
- кожну емоцію важливо прожити, а не стримувати всередині;
- придбайте річ, що нагадуватиме рідний дім;
- намагайтеся робити щось важливе для країни, друзів, знайомих і незнайомих, рідних та чужих;
- робіть будь-які прості дії чи вправи, перезавантаження мозку впорядковує думки і заспокоює;
- спробуйте створити нові сенси, наприклад, допомагаючи іншим людям;
- їжте, відпочивайте, рухайтеся;
- знайомтеся та спілкуйтеся з новими людьми;
- мрійте, що ви робитимете, коли буде безпечно й повернетесь додому.
"Бережіть себе!", - йдеться у повідомленні.
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