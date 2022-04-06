Як впоратися з тугою за домівкою: практичні поради

Як впоратися з тугою за домівкою: практичні поради

Смуток за домом - це природна реакція людини.

Центр протидії дезінформації при РНБО України у Telegram-каналі наводить кілька порад, яким чином впоратись із тугою за домівкою.

Тривала війна може викликати втому, зневіру та апатію. Але не дозволяйте війні оселитися всередині себе.

Смуток за домом - це природна реакція людини.

Як впоратись з тугою за домом:

кожну емоцію важливо прожити, а не стримувати всередині;

придбайте річ, що нагадуватиме рідний дім;

намагайтеся робити щось важливе для країни, друзів, знайомих і незнайомих, рідних та чужих;

робіть будь-які прості дії чи вправи, перезавантаження мозку впорядковує думки і заспокоює;

спробуйте створити нові сенси, наприклад, допомагаючи іншим людям;

їжте, відпочивайте, рухайтеся;

знайомтеся та спілкуйтеся з новими людьми;

мрійте, що ви робитимете, коли буде безпечно й повернетесь додому.

"Бережіть себе!", - йдеться у повідомленні.

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