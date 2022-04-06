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Як впоратися з тугою за домівкою: практичні поради

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Як впоратися з тугою за домівкою: практичні поради

Getty Images

Смуток за домом - це природна реакція людини.

Центр протидії дезінформації при РНБО України у Telegram-каналі наводить кілька порад, яким чином впоратись із тугою за домівкою.

Тривала війна може викликати втому, зневіру та апатію. Але не дозволяйте війні оселитися всередині себе.
Смуток за домом - це природна реакція людини.

Як впоратись з тугою за домом:

  • кожну емоцію важливо прожити, а не стримувати всередині; 
  • придбайте річ, що нагадуватиме рідний дім;
  • намагайтеся робити щось важливе для країни, друзів, знайомих і незнайомих, рідних та чужих;
  • робіть будь-які прості дії чи вправи, перезавантаження мозку впорядковує думки і заспокоює;
  • спробуйте створити нові сенси, наприклад, допомагаючи іншим людям;
  • їжте, відпочивайте, рухайтеся;
  • знайомтеся та спілкуйтеся з новими людьми;
  • мрійте, що ви робитимете, коли буде безпечно й повернетесь додому. 

"Бережіть себе!", - йдеться у повідомленні.

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