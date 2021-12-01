Як врятувати орхідею вдома: реанімація фаленопсиса без коріння і з ним, після ураження

Як врятувати орхідею вдома: реанімація фаленопсиса без коріння і з ним, після ураження

Доглядати за такими екзотичними квітами, як орхідеї, не так вже й складно. Проте часто в зимовий період з деякими сортами виникають певні проблеми. Наприклад, втрата листя чи гниття кореневища. ТСН.ua розбирався, які ознаки нездорового стану квітки і як реанімувати орхідею в домашніх умовах.

Ознаки які допоможуть зрозуміти, що потрібно реанімувати орхідею

Рослина нездорова, якщо ви помітили наступні ознаки

листя пожовкле, на ньому з’явилися темні плями, воно почало гнити;

нові відростки скручуються, а також опадають;

давно не з’являються квітконоси.

В таких випадках потрібно знати, як правильно реанімувати орхідею, щоб вона продовжувала радувати своїм цвітінням.

Перш за все, потрібно визначитися, що стало причиною нездорового вигляду. Для цього вийміть рослину з горщика і промийте під теплою проточною водою. Дайте їй просохнути на аркуші паперу, а потім ретельно огляньте.

Чому рослина має нездоровий вигляд і як оживити орхідею / Pexels

Причини нездорового виду залежать від різних проблем

Неправильний догляд — початківці часто допускають помилки, які можуть призвести до проблем з рослиною. Якщо ви надмірно її поливаєте, кореневище починає гнити, а нижня частина квітки стає темною. Якщо ж вологи недостатньо, коріння висихає і біліє. Як реанімувати орхідею в цих випадках? Просто виправити помилки і вона піде на поправку. Погано підібраний ґрунт — ґрунт може з часом ущільнитися і злежатися, тому його потрібно час від часу змінювати. Але початківці часто вибирають неправильний субстрат. Як реанімувати орхідею в цьому випадку? Перш за все, пересадити в інший ґрунт, придбавши субстрат с спеціалізованому магазині. Неправильне розташування або температурний режим — орхідеї не люблять прямих сонячних променів, адже через них на листі з’являються опіки і рослина гине.

Як відновити орхідею, якщо її вразив шкідник чи хвороба

Що робити, якщо орхідею вразив шкідник чи хвороба

якщо листя здувається і жовтіє, рослину вразив грибок — реанімувати орхідею можна, якщо обрізати пошкоджені частини, а інші обробити фунгіцидами, які можна придбати в спеціалізованому магазині;

на засохлому листі з’являються бактеріальні плями — його потрібно обрізати, а вже пошкоджені обробити сумішшю з води і активованого вугілля;

якщо бактерії вразили кореневу систему, вона починає висихати — оживити можливо лише за допомогою поділу відростків з наступною їх пересадкою;

висока або низька температура спричиняються гниття коріння, при цьому суцвіття можуть залишатися здоровими на вигляд — щоб реанімувати орхідею, обріжте гнилі фрагменти та пересадіть рослину;

зів’ялі стебла і листя, а також поява об’ємних, наче воскових, точок, означають, що на них з’явилися паразити (наприклад, щитівки, які харчуються соком) — відновити можна лише спеціальним засобом;

поява на листі білого нальоту, який висушує квітку, вказує на павутинного кліща — рослину рекомендується обробити розчином з води та господарського мила;

якщо на стеблах і листі з’явилися темні плями, це борошниста роса — реанімувати орхідею в цьому випадку можна теж мильним розчином.

Дієві способи реанімувати орхідею без коріння

Як реанімувати орхідею без коріння / Pexels

Орхідея втрачає коріння внаслідок поганого освітлення, надмірного поливу, неправильно підібраного субстрату. Як укоренити орхідею, якщо кореневище пропало? Потрібно виконати такі дії:

стерильним інструментом видалити гнилі або засушені фрагменти;

замочити рослину в фунгіциді (10-15 хвилин) — тут можна придбати спеціальні препарати або взяти корицю, зеленку;

просушити;

обрати один з наступних способів реанімації.

В воді оживити орхідею можна наступним чином

Спосіб підійде в тому випадку, якщо у рослини ще залишився хоча б один листок. Наберіть в прозору ємність теплу воду і опустіть орхідею листям донизу так, щоб рідина не торкалася розетки, звідки росте стебло. Через 4-6 годин рослину потрібно витягнути і просушити. Потім процедуру повторюють, поки не почне з’являтися коріння. В воду можна додати цукор (1 чайна ложка на літр) — це прискорить ріст.

Як відновити орхідею без коріння над водою

Цей спосіб вважається найкращим, якщо у орхідеї залишився хоча б один корінець і почало опадати листя. Для цього розріжте пластикову пляшку навпіл, налийте води і помістіть зверху оброблену фунгіцидом орхідею. Зверніть увагу, що між корінням і водою повинно залишатися до 2 см. Волога буде випаровуватися і живити рослину.

Як наростити листя у орхідеї в домашніх умовах

Як реанімувати орхідею без листя / pixabay.com

Існують різні способи реанімувати орхідею без листя, які використовуються в тому чи іншому випадку:

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Якщо листя вже немає, але кореневище в порядку — рослину необхідно пересадити в тісний горщик з повною заміною субстрату і обприскувати верх ґрунту водою, поки не з’явиться нова зелень. Як оживити орхідею, якщо вона втратила листя під час зимового транспортування — всі обморожені стебла необхідно видалити, а також відрізати суцвіття, щоб рослина не витрачала сили на цвітіння. Орхідею помістити в новий горщик з субстратом. З часом рослина випустить листок, з якого розпочнеться нове життя.

Відео, як реанімувати орхідею: інструкція для початківців