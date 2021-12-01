Як врятувати орхідею вдома: реанімація фаленопсиса без коріння і з ним, після ураження

Доглядати за такими екзотичними квітами, як орхідеї, не так вже й складно. Проте часто в зимовий період з деякими сортами виникають певні проблеми. Наприклад, втрата листя чи гниття кореневища. ТСН.ua розбирався, які ознаки нездорового стану квітки і як реанімувати орхідею в домашніх умовах.
Ознаки які допоможуть зрозуміти, що потрібно реанімувати орхідею
Рослина нездорова, якщо ви помітили наступні ознаки
- листя пожовкле, на ньому з’явилися темні плями, воно почало гнити;
- нові відростки скручуються, а також опадають;
- давно не з’являються квітконоси.
В таких випадках потрібно знати, як правильно реанімувати орхідею, щоб вона продовжувала радувати своїм цвітінням.
Перш за все, потрібно визначитися, що стало причиною нездорового вигляду. Для цього вийміть рослину з горщика і промийте під теплою проточною водою. Дайте їй просохнути на аркуші паперу, а потім ретельно огляньте.
Причини нездорового виду залежать від різних проблем
- Неправильний догляд — початківці часто допускають помилки, які можуть призвести до проблем з рослиною. Якщо ви надмірно її поливаєте, кореневище починає гнити, а нижня частина квітки стає темною. Якщо ж вологи недостатньо, коріння висихає і біліє. Як реанімувати орхідею в цих випадках? Просто виправити помилки і вона піде на поправку.
- Погано підібраний ґрунт — ґрунт може з часом ущільнитися і злежатися, тому його потрібно час від часу змінювати. Але початківці часто вибирають неправильний субстрат. Як реанімувати орхідею в цьому випадку? Перш за все, пересадити в інший ґрунт, придбавши субстрат с спеціалізованому магазині.
- Неправильне розташування або температурний режим — орхідеї не люблять прямих сонячних променів, адже через них на листі з’являються опіки і рослина гине.
Як відновити орхідею, якщо її вразив шкідник чи хвороба
- якщо листя здувається і жовтіє, рослину вразив грибок — реанімувати орхідею можна, якщо обрізати пошкоджені частини, а інші обробити фунгіцидами, які можна придбати в спеціалізованому магазині;
- на засохлому листі з’являються бактеріальні плями — його потрібно обрізати, а вже пошкоджені обробити сумішшю з води і активованого вугілля;
- якщо бактерії вразили кореневу систему, вона починає висихати — оживити можливо лише за допомогою поділу відростків з наступною їх пересадкою;
- висока або низька температура спричиняються гниття коріння, при цьому суцвіття можуть залишатися здоровими на вигляд — щоб реанімувати орхідею, обріжте гнилі фрагменти та пересадіть рослину;
- зів’ялі стебла і листя, а також поява об’ємних, наче воскових, точок, означають, що на них з’явилися паразити (наприклад, щитівки, які харчуються соком) — відновити можна лише спеціальним засобом;
- поява на листі білого нальоту, який висушує квітку, вказує на павутинного кліща — рослину рекомендується обробити розчином з води та господарського мила;
- якщо на стеблах і листі з’явилися темні плями, це борошниста роса — реанімувати орхідею в цьому випадку можна теж мильним розчином.
Дієві способи реанімувати орхідею без коріння
Орхідея втрачає коріння внаслідок поганого освітлення, надмірного поливу, неправильно підібраного субстрату. Як укоренити орхідею, якщо кореневище пропало? Потрібно виконати такі дії:
- стерильним інструментом видалити гнилі або засушені фрагменти;
- замочити рослину в фунгіциді (10-15 хвилин) — тут можна придбати спеціальні препарати або взяти корицю, зеленку;
- просушити;
- обрати один з наступних способів реанімації.
В воді оживити орхідею можна наступним чином
Спосіб підійде в тому випадку, якщо у рослини ще залишився хоча б один листок. Наберіть в прозору ємність теплу воду і опустіть орхідею листям донизу так, щоб рідина не торкалася розетки, звідки росте стебло. Через 4-6 годин рослину потрібно витягнути і просушити. Потім процедуру повторюють, поки не почне з’являтися коріння. В воду можна додати цукор (1 чайна ложка на літр) — це прискорить ріст.
Як відновити орхідею без коріння над водою
Цей спосіб вважається найкращим, якщо у орхідеї залишився хоча б один корінець і почало опадати листя. Для цього розріжте пластикову пляшку навпіл, налийте води і помістіть зверху оброблену фунгіцидом орхідею. Зверніть увагу, що між корінням і водою повинно залишатися до 2 см. Волога буде випаровуватися і живити рослину.
Як наростити листя у орхідеї в домашніх умовах
Існують різні способи реанімувати орхідею без листя, які використовуються в тому чи іншому випадку:
- Якщо листя вже немає, але кореневище в порядку — рослину необхідно пересадити в тісний горщик з повною заміною субстрату і обприскувати верх ґрунту водою, поки не з’явиться нова зелень.
- Як оживити орхідею, якщо вона втратила листя під час зимового транспортування — всі обморожені стебла необхідно видалити, а також відрізати суцвіття, щоб рослина не витрачала сили на цвітіння. Орхідею помістити в новий горщик з субстратом. З часом рослина випустить листок, з якого розпочнеться нове життя.