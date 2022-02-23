Як вживання алкоголю впливає на ризик розвитку раку: результати досліджень

В Центрі громадського здоров’я України з посиланням на світові наукові дослідження пояснюють: чим менше алкоголю вживає людина, тим менше ризик розвитку у неї раку. Читайте в матеріалі ТСН.ua, чому алкогольні напої можуть стати причиною раку і кому взагалі не варто їх вживати.

Під час вживання алкоголю в організмі він перетворюється на хімічну речовину ацетальдегід, яка є токсичною для людини і навіть може пошкодити ДНК клітини. А організм ці пошкодження відновити не в змозі. Саме ДНК контролює ріст та розвиток клітини. Тому, коли вона пошкоджена, клітина може утворити ракову пухлину.

Згідно з останніми дослідженнями вживання алкоголю впливає на розвиток раку:

прямої і товстої кишки;

печінки;

молочних залоз;

шиї та голови;

стравохода.

Водночас не важливо, які саме алкогольні напої вживає людина: пиво чи горілку. І чим більшу кількість алкоголю випиває вона щоденно, тим ризик збільшується.

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Також в Центрі громадського здоров’я України визначили, кому взагалі заборонено вживати алкогольні напої:

громадяни України, молодші 18 років;

парам, які планують вагітність (чоловікам і жінкам);

вагітним, мамам-годувальницям;

водіям та людям, які працюють у сферах, де важлива концентрація уваги;

якщо ви приймаєте лікарські засоби, на яких алкоголь діє негативно;

людям з певними захворюваннями (психічними, фізичними);

людям, які були залежними від алкоголю і не можуть контролювати кількість вжитого.

Якщо ви ніколи не вживали алкогольні напої, краще цього і не робити. А якщо ви п’єте алкоголь, варто поговорити зі своїм сімейним лікарем, який порадить, як можна зменшити його кількість.