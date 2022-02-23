Як вживання алкоголю впливає на ризик розвитку раку: результати досліджень

В Центрі громадського здоров’я України з посиланням на світові наукові дослідження пояснюють: чим менше алкоголю вживає людина, тим менше ризик розвитку у неї раку. Читайте в матеріалі ТСН.ua, чому алкогольні напої можуть стати причиною раку і кому взагалі не варто їх вживати.
Під час вживання алкоголю в організмі він перетворюється на хімічну речовину ацетальдегід, яка є токсичною для людини і навіть може пошкодити ДНК клітини. А організм ці пошкодження відновити не в змозі. Саме ДНК контролює ріст та розвиток клітини. Тому, коли вона пошкоджена, клітина може утворити ракову пухлину.
Згідно з останніми дослідженнями вживання алкоголю впливає на розвиток раку:
- прямої і товстої кишки;
- печінки;
- молочних залоз;
- шиї та голови;
- стравохода.
Водночас не важливо, які саме алкогольні напої вживає людина: пиво чи горілку. І чим більшу кількість алкоголю випиває вона щоденно, тим ризик збільшується.
Також в Центрі громадського здоров’я України визначили, кому взагалі заборонено вживати алкогольні напої:
- громадяни України, молодші 18 років;
- парам, які планують вагітність (чоловікам і жінкам);
- вагітним, мамам-годувальницям;
- водіям та людям, які працюють у сферах, де важлива концентрація уваги;
- якщо ви приймаєте лікарські засоби, на яких алкоголь діє негативно;
- людям з певними захворюваннями (психічними, фізичними);
- людям, які були залежними від алкоголю і не можуть контролювати кількість вжитого.
Якщо ви ніколи не вживали алкогольні напої, краще цього і не робити. А якщо ви п’єте алкоголь, варто поговорити зі своїм сімейним лікарем, який порадить, як можна зменшити його кількість.