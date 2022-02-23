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Як вживання алкоголю впливає на ризик розвитку раку: результати досліджень

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Як вживання алкоголю впливає на ризик розвитку раку: результати досліджень

Як алкоголь впливає на ризик розвитку раку: дослідження / Pexels

В Центрі громадського здоров’я України з посиланням на світові наукові дослідження пояснюють: чим менше алкоголю вживає людина, тим менше ризик розвитку у неї раку. Читайте в матеріалі ТСН.ua, чому алкогольні напої можуть стати причиною раку і кому взагалі не варто їх вживати.

Під час вживання алкоголю в організмі він перетворюється на хімічну речовину ацетальдегід, яка є токсичною для людини і навіть може пошкодити ДНК клітини. А організм ці пошкодження відновити не в змозі.  Саме ДНК контролює ріст та розвиток клітини. Тому, коли вона пошкоджена, клітина може утворити ракову пухлину.

Згідно з останніми дослідженнями вживання алкоголю впливає на розвиток раку:

  • прямої і товстої кишки;
  • печінки;
  • молочних залоз;
  • шиї та голови;
  • стравохода.

Водночас не важливо, які саме алкогольні напої вживає людина: пиво чи горілку. І чим більшу кількість алкоголю випиває вона щоденно, тим ризик збільшується.

Також в Центрі громадського здоров’я України визначили, кому взагалі заборонено вживати алкогольні напої:

  • громадяни України, молодші 18 років;
  • парам, які планують вагітність (чоловікам і жінкам);
  • вагітним, мамам-годувальницям;
  • водіям та людям, які працюють у сферах, де важлива концентрація уваги;
  • якщо ви приймаєте лікарські засоби, на яких алкоголь діє негативно;
  • людям з певними захворюваннями (психічними, фізичними);
  • людям, які були залежними від алкоголю і не можуть контролювати кількість вжитого.

Якщо ви ніколи не вживали алкогольні напої, краще цього і не робити. А якщо ви п’єте алкоголь, варто поговорити зі своїм сімейним лікарем, який порадить, як можна зменшити його кількість.

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