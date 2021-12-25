Як вживати алкоголь у новорічну ніч: лікар-нарколог дав корисні поради

Євген Скрипник розвіяв також розповсюджені міфи, наприклад стосовно «підвищення градусу».
За декілька днів ми будемо зустрічати Новий 2022 рік і виникає багато запитань щодо того, що можна вживати у новорічну ніч з алкогольних напоїв.
Лікар-нарколог, психотерапевт Євген Скрипник розповів, як вживати алкоголь у новорічну ніч.
Про це лікар написав у Facebook.
"Якщо ви традиційно звикли зустрічати Новий рік з шампанським, то краще обрати брют (сухе ігристе вино) і чим менше цукру, тим краще. Солодке або напівсолодке ігристе вино шкідливе. Поєднання солодкого шоколаду та вина також не є правильним вибором", - пише він.
Рекомендації лікаря-нарколога:
- Краще вживати сухе біле вино, тобто негазоване (не більше двох бокалів, максимум 250 г).
- Зустрічати Новий рік краще не з порожнім шлунком, а за 2-3 години трішки поїсти, без вживання алкоголю.
- Якщо ви вживаєте вино чи міцніші напої, то не змішуйте їх.
- Якщо змішувати газовані напої ("Колу", "Пепсі", "Спрайт") та алкогольні (віскі, водку тощо), це прискорить всмоктування алкоголю, та призведе до швидкого сп‘яніння.
- Стосовно "підвищення градусу" - це міф та шкідливо для організму.
- Якщо вживаєте алкогольні напої - то вживайте якийсь один, не змішуйте.
- Також не забувайте, що наша печінка звикла вночі відпочивати, а тут такий стрес, і їжа і алкоголь. Особливо уникайте солодкого та жирного.
- Тому в Новорічну ніч - мінімум алкоголю і мінімум їжі.
- Якщо без міцних напоїв ніяк, то максимум 40-60 мл.
- І завжди пам’ятайте, що безпечної дози алкоголю не існує.
- Вагітним, мамам, які годують немовлят, людям, які страждають на серцево-судинні захворювання - алкоголь протипоказаний.
- Те, що перед застіллям варто вживати олію чи вершкове масло, щоб не п’яніти - це міф. Ви тільки завдасте подвійний удар по підшлунковій залозі.
- Приймати активоване вугілля перед вживанням алкоголю, також немає сенсу.
- Намагайтеся їсти салати без майонезу, пити негазовану воду, між привітаннями, тостами робити більші перерви і більше рухатись, танцювати, прогулюватись на вулиці тощо.
- Якщо, ви перебрали і вранці у вас похмільний синдром, алкоголем його лікувати шкідливо - ще не відійшов алкоголь вчорашній, а додаєте новий.
- Алкоголь у здорової людини повністю виводиться за три доби.
- Алкоголь має сечогінні властивості, тому виникає зневоднення.
- Тому краще вранці вживати велику кількість рідини (вода, компот, узвар та інше), якщо болить голова, то аспірин, парацетамол, ібупрофен та слід поміряти артеріальний тиск.
- Розсіл краще не вживати, він містить багато солі, що навпаки викликає затримку рідини в організмі, підвищення артеріального тиску, а потрібно навпаки максимально вивести токсини з організму. А вони виводяться разом з рідиною.
Наступного дня після застілля лікар рекомендує гуляти, кататись на снігових гірках, дихати свіжим повітрям.
Нагадаємо, що на новий рік синоптики обіцяють казкову погоду. 31 грудня температура повітря опуститься до -15 градусів. Вночі прогнозують дрібний сніг, увесь інший час - без опадів.
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