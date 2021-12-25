Як вживати алкоголь у новорічну ніч: лікар-нарколог дав корисні поради

Євген Скрипник розвіяв також розповсюджені міфи, наприклад стосовно «підвищення градусу».

За декілька днів ми будемо зустрічати Новий 2022 рік і виникає багато запитань щодо того, що можна вживати у новорічну ніч з алкогольних напоїв.

Лікар-нарколог, психотерапевт Євген Скрипник розповів, як вживати алкоголь у новорічну ніч.

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Про це лікар написав у Facebook.

"Якщо ви традиційно звикли зустрічати Новий рік з шампанським, то краще обрати брют (сухе ігристе вино) і чим менше цукру, тим краще. Солодке або напівсолодке ігристе вино шкідливе. Поєднання солодкого шоколаду та вина також не є правильним вибором", - пише він.

Рекомендації лікаря-нарколога:

Краще вживати сухе біле вино, тобто негазоване (не більше двох бокалів, максимум 250 г).

Зустрічати Новий рік краще не з порожнім шлунком, а за 2-3 години трішки поїсти, без вживання алкоголю.

Якщо ви вживаєте вино чи міцніші напої, то не змішуйте їх.

Якщо змішувати газовані напої ("Колу", "Пепсі", "Спрайт") та алкогольні (віскі, водку тощо), це прискорить всмоктування алкоголю, та призведе до швидкого сп‘яніння.

Стосовно "підвищення градусу" - це міф та шкідливо для організму.

Якщо вживаєте алкогольні напої - то вживайте якийсь один, не змішуйте.

Також не забувайте, що наша печінка звикла вночі відпочивати, а тут такий стрес, і їжа і алкоголь. Особливо уникайте солодкого та жирного.

Тому в Новорічну ніч - мінімум алкоголю і мінімум їжі.

Якщо без міцних напоїв ніяк, то максимум 40-60 мл.

І завжди пам’ятайте, що безпечної дози алкоголю не існує.

Вагітним, мамам, які годують немовлят, людям, які страждають на серцево-судинні захворювання - алкоголь протипоказаний.

Те, що перед застіллям варто вживати олію чи вершкове масло, щоб не п’яніти - це міф. Ви тільки завдасте подвійний удар по підшлунковій залозі.

Приймати активоване вугілля перед вживанням алкоголю, також немає сенсу.

Намагайтеся їсти салати без майонезу, пити негазовану воду, між привітаннями, тостами робити більші перерви і більше рухатись, танцювати, прогулюватись на вулиці тощо.

Якщо, ви перебрали і вранці у вас похмільний синдром, алкоголем його лікувати шкідливо - ще не відійшов алкоголь вчорашній, а додаєте новий.

Алкоголь у здорової людини повністю виводиться за три доби.

Алкоголь має сечогінні властивості, тому виникає зневоднення.

Тому краще вранці вживати велику кількість рідини (вода, компот, узвар та інше), якщо болить голова, то аспірин, парацетамол, ібупрофен та слід поміряти артеріальний тиск.

Розсіл краще не вживати, він містить багато солі, що навпаки викликає затримку рідини в організмі, підвищення артеріального тиску, а потрібно навпаки максимально вивести токсини з організму. А вони виводяться разом з рідиною.

Наступного дня після застілля лікар рекомендує гуляти, кататись на снігових гірках, дихати свіжим повітрям.

Нагадаємо, що на новий рік синоптики обіцяють казкову погоду. 31 грудня температура повітря опуститься до -15 градусів. Вночі прогнозують дрібний сніг, увесь інший час - без опадів.

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