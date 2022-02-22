Як вживати наполовину менше солі: 10 дієвих порад

Наше тіло потребує солі, але коли її стає занадто багато це створює ризик розвитку серцевих захворювань, високого кров’яного тиску та навіть інсульту. На жаль, за даними досліджень Україна нині входить в 20 країн, де спостерігається висока смертність через неправильне харчування, зокрема споживання надмірної кількості солі. Як зменшити споживання солі наполовину — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Надлишок солі спричиняє затримку рідини, появу набряків, посилення спазм судин. А це небезпечно для тих людей, хто страждає на серцево-судинні захворювання. Вживання великої кількості солі щодня може нашкодити і практично здоровій людині. Надлишок може призвести до розвитку хвороб нирок, порушень в роботі підшлункової залози, появи запалення в кишківнику.
В The USDA’s Dietary Guidelines рекомендують вживати не більше 2300 мг солі щодня. А це, приблизно, одна чайна ложка. А дані досліджень вказують, що Україна входить в 20 країн, в яких виявлена висока смертність через неправильне харчування, куди входить і надмірне споживання солі.
Ви можете цього не помічати, але сіль присутня в вашому раціоні, навіть якщо ви намагаєтеся не солити страви. І ось у чому причина:
- сіль зустрічається в деяких продуктах харчування (наприклад, в домашньому сирі);
- більшість оброблених продуктів містять велику кількість солі (наприклад, консервовані овочі, сухі сніданки).
Як слідкувати за кількістю солі, яку ми споживаємо? Наступні 10 порад вам точно допоможуть зменшити споживання солі наполовину:
- Їжте більше свіжих фруктів та овочів, а також нежирних молочних продуктів: низький вміст солі мають шпинат, нежирний йогурт, банани, картопля.
- Перевіряйте вміст консервованих овочів перед вживанням, а якщо ви хочете поласувати хрумкими огірками чи консервованими помідорами, можна промити їх водою, щоб змити зайву сіль.
- Обирайте тільки ті оброблені харчові продукти, які містять малу кількість солі (рекомендовано, що її вміст не перевищував 140 мг).
- Обирайте рослинні жири (наприклад, авокадо, сою чи горіхи), адже сіль та традиційні жири, які потрібні нашому організму, часто нероздільні.
- Частіше готуйте вдома і відмовтеся від фаст-фуда, адже так ви зможете самі контролювати, скільки солі потрапить у вашу тарілку.
- Уникайте використання солі замість приправи, краще замініть її лимонним соком, перцем, часником або пряними травами.
- Уважно читайте склад соусів, таких як кетчуп, заправка для салату, соєвий соус, адже в них може міститися багато солі. Краще приготувати такі соуси вдома.
- Перш ніж солити страву, завжди пробуйте її на смак. Ви можете помітити, що вам не потрібна додаткова сіль.
- Звертайте увагу на порцію їжі, адже чим вона більша, тим вище ймовірність того, що ви з’їсте більше солі.
- Поступово заохочуйте себе відмовитися від споживання надмірної кількості солі. Спробуйте спочатку міксувати страви без солі з такими, до яких ви звикли. З часом різниця між ними буде стиратися.