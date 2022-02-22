Як вживати наполовину менше солі: 10 дієвих порад

Наше тіло потребує солі, але коли її стає занадто багато це створює ризик розвитку серцевих захворювань, високого кров’яного тиску та навіть інсульту. На жаль, за даними досліджень Україна нині входить в 20 країн, де спостерігається висока смертність через неправильне харчування, зокрема споживання надмірної кількості солі. Як зменшити споживання солі наполовину — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Надлишок солі спричиняє затримку рідини, появу набряків, посилення спазм судин. А це небезпечно для тих людей, хто страждає на серцево-судинні захворювання. Вживання великої кількості солі щодня може нашкодити і практично здоровій людині. Надлишок може призвести до розвитку хвороб нирок, порушень в роботі підшлункової залози, появи запалення в кишківнику.

В The USDA’s Dietary Guidelines рекомендують вживати не більше 2300 мг солі щодня. А це, приблизно, одна чайна ложка. А дані досліджень вказують, що Україна входить в 20 країн, в яких виявлена висока смертність через неправильне харчування, куди входить і надмірне споживання солі.

Ви можете цього не помічати, але сіль присутня в вашому раціоні, навіть якщо ви намагаєтеся не солити страви. І ось у чому причина:

сіль зустрічається в деяких продуктах харчування (наприклад, в домашньому сирі);

більшість оброблених продуктів містять велику кількість солі (наприклад, консервовані овочі, сухі сніданки).

Як слідкувати за кількістю солі, яку ми споживаємо? Наступні 10 порад вам точно допоможуть зменшити споживання солі наполовину: