Як взірець — угода з Британією: Україна почала перемовини з Румунією про гарантії безпеки

Україна розпочала перемовини з Румунією про гарантії безпеки — це дев’ята держава, з якою ведуть такі переговори. Це також стосується країн G7 і Нідерландів. За взірець взяли угоду з Британією, що передбачає 10 років підтримки, допомогу у разі нового нападу, співпрацю в оборонному секторі.

Про це сказав президент Володимир Зеленський 14 січня у своєму вечірньому зверненні.

"Всі держави "Великої сімки" плюс Нідерланди, плюс Румунія. Буде більше. Як взірець беремо угоду, яку ми цього тижня уклали з Великою Британією. Ще раз вдячний Британії за першість і за дуже хороше, сильне наповнення угоди", — сказав президент.

Про зустріч радників лідерів держав щодо Формули миру в Швейцарії

За словами Зеленського, радники лідерів держав щодо Формули миру у Швейцарії збираються вже вчетверте. Зараз там представлено понад 80 держав та міжнародних організацій.

"І не тільки наші звичні партнери в Європі та Північній Америці, але й держави Латинської Америки, Африки, Азії, Океанії. Представницька зустріч. Вдячний кожному лідеру й кожній країні, які беруть участь у цій нашій спільній роботі і своєю участю підтверджують, що світовий порядок, заснований на правилах, обов’язково має бути відновлений — для всіх на землі, без виключень", — повідомив президент.

Про дрони і засоби радіоелектронної боротьби

У своєму зверненні 14 січня Зеленський також анонсував, що Україна матиме більше дронів і засобів радіоелектронної боротьби.

"Загалом, перші два тижні цього року вже додали Україні сили й можливостей. Є нові пакети підтримки для наших воїнів. Є дуже потрібні домовленості про спільне виробництво зброї та снарядів, особливо чутливе питання — дрони. Дронів буде більше. Готуємо чергові хороші новини щодо ППО. Памʼятаємо і про ракети, і про РЕБ — засоби радіоелектронної боротьби — буде більше. І незмінно, місяць за місяцем нарощуємо наше, українське виробництво артилерії", — повідомив він.

Нагадаємо, 15 січня, Володимир Зеленський відвідає Швейцарію, де того ж дня відкривається Всесвітній економічний форум у Давосі.

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