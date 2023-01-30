"Як я не вбилася, не знаю": емоційні розповіді очевидців вибуху у Харкові

Російські військові ввечері 29 січня 2023 влучили ракетою С-300 по житловому будинку у центрі Харкова.

Про це пише Суспільне.

Під завалами рятувальники знайшли загиблу літню жінку. Внаслідок удару зруйнований останній, четвертий, поверх будівлі.

Очевидці вибуху розповіли про пережите.

Наприклад, Світлана під час удару перебувала у спальні. Жінка живе на другому поверсі будинку.

"Дуже погано себе почиваю. Я спала у той момент. І раптом якась сила мене підхопила, я з ліжка вилетіла аж на кухню. Як я не вбилася, не знаю", — розповіла Світлана.

Інший очевидець Сергій живе у будинку, який обстріляли російські військові.

"Сидів я вдома, на кухні. Мене аж підкинуло. Вийшов, побачив пожежу. Влучили за чотири під'їзди від мене. Я допомагав, виносив. Людина була в шоку", — розповів Сергій.

Людей з будинку евакуювали.

Нагадаємо, що у Харкові внаслідок російського обстрілу повністю зруйнований поверх одного з під’їздів, є поранені.

Також раніше очевидці опублікували моторошні кадри атаки на Харків.

Тим часом під час обстрілу будинку у Харкові чоловік загиблої жінки дивом серйозно не постраждав.

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