Як Європа допоможе Україні пережити зиму: фон дер Ляєн повідомила про неочікуване рішення

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на конференції URC-2024 у Берліні повідомила, що Євросоюз надішле Україні тисячі сонячних панелей, а також виділить 1,9 мільярда євро до кінця цього місяця у межах плану Ukrainian Facility.

Про це пише "Телеграф".

План спрямований на те, щоб спільними зусиллями відновити та децентралізувати генерацію електроенергії для України. Тому Україна отримає необхідні сонячні панелі ще до початку холодів.

Фонд Ukraine Facility створений для надання допомоги Україні у розв'язанні задач відновлення, реконструкції та модернізації. За планом він забезпечить нашій країні необхідну фінансову підтримку у найближчі три роки.

"Європа буде на боці України щодня війни та щодня після неї. Європа вірна своєму слову. Ми продовжимо надавати таке необхідне фінансування та передбачуваність нашому сміливому партнеру та амбітному члену", — завила Урсула фон дер Ляєн у своїй промові в Берліні.

Нагадаємо, на тлі гострого дефіциту електроенергії в Україні запустили програму державних субсидій на закупівлю сонячних панелей. Чи допоможуть сонячні панелі на багатоквартирних будинках позбутися дефіциту електроенергії - у сюжеті "Сніданок 1+1".

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