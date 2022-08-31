Як з користю використати скошену газонну траву: вісім способів

Гарний газон - справжня гордість багатьох власників дач та заміських будинків. Але траву на ньому потрібно періодично скошувати, щоб він мав презентабельний вигляд. Тут і з'являється нова проблема - що робити зі скошеною травою? Краще її не викидати, а використати з користю. Як саме - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Коли та навіщо скошувати траву на газоні

Трава починає рости з першими проміннями весняного сонця і закінчує восени, коли дні стають надто прохолодними. Весь цей час дачникам потрібно вчасно виконувати скошення, щоб в високій траві не завелися комахи, в тому числі і шкідливі, наприклад, кліщі. Коли газонну траву обов'язково скошують і як це правильно робити:

висота рослинності становить понад 10 см;

після скошування висота газонної трави повинна бути не менше 5 см (якщо довжина менша, то вона починає підсихати, що може стати причиною пожежі в засушливі дні);

у всіх частинах газону висота трави повинна бути однаковою;

влітку газон стрижуть зазвичай раз на кілька тижнів, але коли дощить, доводиться це робити частіше.

Хоча восени зростання трави і уповільнюється, косити її все ж потрібно. Востаннє це роблять напередодні перших заморозків.

Після скошування рослинності власник заміського будинку отримує траву, яку потрібно утилізувати. Її можна використати з користю для саду чи городу, а не просто викидати.

Вісім способів використання скошеної газонної трави

Вісім способів використання скошеної газонної трави / Фото: pixabay.com

Компост

Зі скошеної трави вийде якісне та корисне добриво для клумб чи грядок. Рослини перепріють та перетворяться на підживлення навіть якщо просто помістити його в саморобну чи готову ємність на певний час. Але якщо ви хочете зробити "правильний" компост, тоді його потрібно укладати шарами з різних органічних матеріалів та періодично ворушити.

Якщо ж у вас на ділянці не дуже багато місця для влаштування повноцінного компосту або вам хочеться отримати добриво якнайшвидше (1,5-3 місяці) можна використовувати компост у мішках. Хоча процес, який відбувається у мішках, не можна назвати справжнім компостуванням, тому що в ньому не беруть участь аеробні мікроорганізми.

Мішок потрібно щільно утрамбувати скошеною газонною травою, випустити з нього зайве повітря, а потім герметично закрити. Тепер в дію вступають анаеробні мікроорганізми, яким не потрібен доступ кисню для діяльності. Власникам великих газонів цей спосіб підходить найкраще, тому що не потрібно нічого додавати в компост.

Мульчування

Про такий агротехнічний прийом, як мульчування, сьогодні чули практично всі городники і садівники. Він допомагає зберегти в ґрунті достатньо вологи, забути про бур'яни, захистити плоди від гнилі, позбавити від необхідності розпушувати землю, а ще стає харчуванням для культур. Тому скошену газонну траву можна залишати під кущиками рослин та квітами. Лише варто звернути увагу, що свіжоскошена трава - це азотисті органічні залишки.

Існує також так звана активна гаряча мульча. Суть звичайного мульчування в тому, що трава, сіно чи солома далеко не відразу починають використовуватися ґрунтовими жителями. Спочатку вони розпадаються під дією самих клітин - цей процес носить назву автоліз. А ось в активній мульчі цей процес швидший. І для цієї технології якнайкраще підходить подрібнена ножами від газонокосарки трава.

Як приготувати актувну мульчу? Все дуже просто:

зібрати свіжоскошену траву у стіжок та помістити в поліетиленовий пакет;

коли починає підвищуватися температура субстрату, роблять мульчування;

вміст пакета вкладають товстим шаром, але щоб він не торкався стебел рослин.

Зелене добриво

Трава підходить для приготування рідкого зеленого добрива. Для такого підживлення вона підходить ідеально, оскільки подрібнена рослинність допомагає пришвидшити процес бродіння. Траву потрібно помістити у бочку (1/3 обсягу), залити водою та залишити на певний час (вистачить кількох тижнів). Терміни зберігання залежить від навколишньої температури. Якщо надворі тепло, використати добриво варто якнайшвидше.

До зеленого добрива часом додатково додають квас чи пиво. Але і без них можна отримати хороше підживлення. Адже на поверхні трави є чимало диких дріжджів.

Теплі грядки

Якщо ви думали про спорудження теплих грядок, то саме скошена газонна трава може стати в нагоді і тут. Зверніть увагу, що в цьому випадку також можна використовувати і вже підсушену траву.

Сіно, щоб зберігати овочі чи фрукти

Сіно буде чудово захищати овочі і фрукти взимку у сховищах. Наприклад, скошену траву можна використовувати, щоб зробити овочесховище у вигляді траншеї. У сіні чудово зберігаються яблука пізніх сортів. А томати пролежать свіжими аж до Нового року.

Укриття рослин на зиму сухою скошеною травою

Якщо у вас великий газон і багато скошеної трави, її можна використовувати, щоб захищати різноманітні декоративні рослини, грядки з полуницями, підзимові посіви від заморозків. Тут варто пам'ятати про важливе правило - трава повинна бути саме сухою. А ще не забудьте про забезпечення відтоку води навесні чи під час відлиг. Утеплення також потрібно вчасно розібрати, щоб ґрунт почав відтаювати.

Для дачного туалету

Свіжоскошена трава допоможе нейтралізувати запахи з вуличнох вбиральні. Тому її рекомендують викидати у вигрібну яму.

Їжа для тварин

Свіжій зеленій траві будуть раді кролики, свійські птахи, кози. А ще досвідчені господарі роблять з неї силос - це соковитий корм, який готується за допомогою процесу бродіння зеленої маси. Також траву можна використовувати для виготовлення сінажу - підв'ялена скошена трава, яку герметично упаковують, коли досягається 50% вологості. Навіть якщо ви самі не утримуєте тварин, можливо ваша пропозиція зацікавить сусідів.